Beşiktaş'ın 'Ödül Senin' gecesi

Beşiktaş, Bırakmam Seni adıyla başlattığı kampanyasında ikinci kez Ödül Senin gecesi düzenliyor

Vodefone Park stadyumunda düzenlenen ve başkan Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, her branştan Beşiktaş sporcuları ve sanat dünyasından isimler katıldı.

Ödül Senin gecesinin ikincisi 21:00'da başladı ve Beşiktaş YouTube kanalından canlı izlenebiliyor.

Beşiktaş, ödül kazanmak isteyenler için "Bugün YouTube kanalımızda canlı yayınlanacak olan #ÖdülSenin gecesinde 2 adet ev, 4 adet araba olmak üzere toplam 1.903 adet hediye kazanma şansını yakalamak için "BIRAKMAM" yaz, 1903'e SMS gönder." şeklinde mesaj yayınladı.