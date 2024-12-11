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Beşiktaş'ın Norveç kadrosunda sürpriz eksik

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#Beşiktaş#Serdar Topraktepe#Bodo Glimt
Beşiktaşın Norveç kadrosunda sürpriz eksik
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 12:29

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç'de Bodo/Glimt ile karşılaşacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Siyah beyazlı ekibin kamp kadrosunda Milot Rashica yer almadı.

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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Norveç'de Bodo/Glimt ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belirlendi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ailevi sebeplerden dolayı teknik sorumlumuz Serdar Topraktepe’den izin alan futbolcumuz Milot Rashica, Bodo/Glimt maçında takımdaki yerini alamayacaktır." bilgisi verildi.

HARİCİ 4 EKSİK

Tedavileri devam eden Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai'nin yanı sıra Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Arthur Masuaku da Norveç'e götürülmeyecek. Beşiktaş'ta sakatlık kervanına katılan bir diğer isim de Ciro Immobile oldu. Derbinin son bölümlerinde sakatlık yaşayan yıldız oyuncu da Norveç deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.

CHAMERLAIN LİSTE DIŞI

Beşiktaş'a derbide 3 puanı getiren Alex Oxlade-Chamberlain, UEFA listesinde adı yer almadığı için yarınki karşılaşmada görev yapamayacak. Siyah-beyazlı takımın sezon başında satış listesine koyduğu Chamberlain, transferin gerçekleşmemesinin ardından takımda kaldı.

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Takım, deplasmanda oynayacağı Bodo/Glimt maçı için bugün saat 12.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla Norveç’e gidecek.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'nin Bodo/Glimt maçı kamp kadrosuna dahil ettiği futbolcular şöyle:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Al Musrati, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Rafa Silva, Fahri Kerem Ay, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Arda Berk Özüarap.​​​​​​​

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#Beşiktaş#Serdar Topraktepe#Bodo Glimt

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