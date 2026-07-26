Beşiktaş'ın Mohamed Salah'a yaptığı teklif ortaya çıktı!

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Beşiktaş'ın dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah için hazırladığı sözleşme teklifinin mali detayları netleşti.
beIN Sports'un haberine göre siyah-beyazlılar, Mısırlı yıldız futbolcuya 2 yıllık sözleşme önerdi. Teklifte Salah'a yıllık 15 milyon Euro garanti ücret ve yaklaşık 4 milyon Euro performans bonusu sunulduğu belirtildi.
İmaj haklarına ilişkin özel maddelerin de yer aldığı sözleşmede, 33 yaşındaki futbolcunun yıllık toplam kazancının bonuslarla birlikte 19-20 milyon Euro seviyesine ulaşacağı öğrenildi.
Beşiktaş'ın Mohamed Salah için ayırdığı 2 yıllık toplam bütçenin 40 milyon Euro'yu aşacağı ifade edildi.
Siyah-beyazlıların sunduğu teklifin ardından son kararın Mohamed Salah ve temsilcisi Ramy Abbas'ta olduğu kaydedildi.