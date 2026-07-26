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Beşiktaş'ın Mohamed Salah'a yaptığı teklif ortaya çıktı!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Mohamed Salah#Transfer
Beşiktaşın Mohamed Salaha yaptığı teklif ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2026 13:06

Beşiktaş'ın yıldız futbolcu Mohamed Salah'a sunduğu sözleşme teklifinin mali detayları ortaya çıktı.

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Beşiktaş'ın dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah için hazırladığı sözleşme teklifinin mali detayları netleşti.

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beIN Sports'un haberine göre siyah-beyazlılar, Mısırlı yıldız futbolcuya 2 yıllık sözleşme önerdi. Teklifte Salah'a yıllık 15 milyon Euro garanti ücret ve yaklaşık 4 milyon Euro performans bonusu sunulduğu belirtildi.

Beşiktaşın Mohamed Salaha yaptığı teklif ortaya çıktı

İmaj haklarına ilişkin özel maddelerin de yer aldığı sözleşmede, 33 yaşındaki futbolcunun yıllık toplam kazancının bonuslarla birlikte 19-20 milyon Euro seviyesine ulaşacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ın Mohamed Salah için ayırdığı 2 yıllık toplam bütçenin 40 milyon Euro'yu aşacağı ifade edildi.

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Siyah-beyazlıların sunduğu teklifin ardından son kararın Mohamed Salah ve temsilcisi Ramy Abbas'ta olduğu kaydedildi.

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#Beşiktaş#Mohamed Salah#Transfer

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