Beşiktaş'ın Marsilya'yı darmadağın ettiği maçı Güntekin Onay değerlendirdi: 'Marsilya'yı sahadan sildi! Ona ayrı bir paragraf açmak istiyorum'

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UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında Beşiktaş, sahasında Fransız ekibi Marsilya ile karşı karşıya geldi.

İLK YARI EŞİTLİKLE BİTTİ

Beşiktaş maça ön alan baskısıyla etkili başladı. 4’üncü dakikada sağ kanattan Cerny’nin havadan pasında ceza sahasında topu kontrol eden Vlahovic’in, rakip stoperin baskısına rağmen gönderdiği yerden şut az farkla dışarı çıktı. 13’üncü dakikada ileride top kazanarak hücuma çıkan Marsilya’da Abdallah’ın ceza sahası dışı çaprazından gönderdiği etkili şutu Nübel kurtardı. 15’inci dakikada İlhan Fakılı sol kanatta topu sürerek orta sahada boşluk bulan Olaitan’a gönderdi. Olaitan’ın aradan tek pasında, savunma hattının arkasına koşu yapan İlhan Fakılı, ceza sahasında kalecinin solundan gönderdiği şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

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29’uncu dakikada Beşiktaş’ın savunmadan çıkarken orta sahada yaptığı pas hatasıyla Marsilya hızlı hücuma çıktı. Orta sahadan havadan gönderilen top, savunma arkasında boşluk bulan Abdallah’ın önünde kaldı. Topu sürerek ceza sahasında Nübel ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden şutunu kalenin sağına gönderen Abdallah, topu ağlarla buluşturdu: 1-1. Eşitlik sonrası Marsilya, ilk yarının kalan bölümünde Beşiktaş’ı yarı sahasında karşıladı. 45+3’üncü dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Vlahovic ceza yayında topla buluştu. Vlahovic’in ara pasında Orkun Kökçü’nün altıpasın gerisinden sert şutunu kaleci De Lange güçlükle çıkardı. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

2. YARI KARTAL ŞOV YAPTI

Beşiktaş ikinci yarıya da baskılı başladı. 56’ncı dakikada Orkun Kökçü savunmadan aldığı pasla topu orta sahadan ceza yayına sürdü. Orkun’un ceza sahasının sağ çaprazından koşu gösteren Cerny’ye attığı pasın ardından Cerny’nin çaprazdan plase şutu sol direğin içine de çarparak ağlarla buluştu: 2-1. Gol sonrasında ön alan baskısını artıran Beşiktaş sağ bölgeden korner kazandı. 59’uncu dakikada Orkun Kökçü’nün ortasına iyi yükselen Murillo, zor pozisyonda kafa vuruşuyla golü buldu: 3-1. 68’inci dakikada Orkun Kökçü’nün pasıyla topla buluşan İlhan Fakılı’nın sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta top direkten oyun alanına döndü. 81’inci dakikada orta sahada rakibiyle mücadele ederek topu ileri taşıyan Olaitan, sol çaprazdan ara pasını Poku’nun koşu yoluna paralel gönderdi. Ceza sahasında topa yerden sert vuran Poku ağları havalandırdı: 4-1. Maç Beşiktaş'ın 4-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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Beşiktaş'ın evinde Marsilya'yı müthiş bir oyunla 4-1 yendiği ve Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladığı maçı Hürriyet yazarı Güntekin Onay bugünkü köşe yazısında değerlendirdi.

GÜNTEKİN ONAY - MUHTEŞEM TARAFTAR SÜPER BEŞİKTAŞ!

Kartal, Fransa'nın en büyük 3 takımından biri olan Marsilya önünde gövde gösterisi yaptı.

Beşiktaş, maça harika bir başlangıç yaptı ve Marsilya’yı baskı altına aldı. Henüz 15’inci dakikada Olaitan’ın harika asisti ile İlhan’ın golü, üst üste girişimlerin ardından adeta bağıra bağıra geldi. Golün ardından da etkili futbolunu sürdüren temsilcimiz 20’nci dakikadan sonra basit top kayıpları ile önce takım olarak 2’ye bölünmeye başladı ve hücumdan savunmaya geçişlerde problem yaşadı. Nitekim 29’da orta alanda Vlahovic’in kaybettiği bir top sonrası tek pas ile geçiş yakalayan Marsilya beraberlik sayısına ulaştı. İlk yarının son bölümünde tekrar oyun üstünlüğünü ele geçirsek de Vlahovic’in hazırladığı pozisyonda Orkun mutlak bir gol fırsatından faydalanamadı.

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Dün Beşiktaş’ın ilk yarının ortalarında hücumda ve savunmada ikinci topları alamayınca bocaladığını gördük. Ne zaman ki takım kompaktlaştı, alanlar daraldı Beşiktaş daha organize ve etkili göründü.

iKiNCi YARI SAHADAN SiLDi

İkinci yarıda alanı çok iyi daraltan Beşiktaş, Marsilya’yı adeta sahadan sildi. Cerny’nin harika golü sonrası oyunun ve sahanın tek hakimi olan siyah beyazlı temsilcimiz değişiklikler ile daha da yukarıya çıktı.

Olaitan için ayrı bir paragraf açmak istiyorum.... Bir orta saha oyuncusu mücadelenin bu kadar içinde, güçlü ve aktif olabilir mi? Yine 2 şık asist yaptı maç boyunca çok çalıştı. Olaitan ve İlhan her geçen gün daha da gelişiyor. Beşiktaş’ın Salih-Olaitan ve Orkun’dan oluşan orta sahası birbirini tamamlayan gerçekten de güçlü bir 3’lü oluşturuyor. Sonradan oyuna giren Poku da golünü attı ve faydalı olacağını daha ilk maçında gösterdi.

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Beşiktaş, Fransa’nın en büyük 3 takımından biri olan Marsilya’yı 4-1 ile geçerek adeta güç gösterisi yaptı ve Avrupa’da harika bir başlangıç yaptı. İtaliano, gelince yazmıştım ve söylemiştim. Çok çalışkan, yetenekli ve yaratıcı bir teknik adam. Ayrıca da futbolla kafayı tamamen bozmuş bir antrenör. Beşiktaş’ın bu hocayla her geçen hafta daha da ileriye gitmemesi için hiç bir neden yok. Trossard gibi bir yıldızın olmadığı bir Avrupa maçında elde edilen 4-1’lik skor, güçlü oyun ve tribündeki taraftar alkışı fazlasıyla hak ediyor.