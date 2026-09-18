Beşiktaş'ın Marsilya karşısında aldığı farklı galibiyet, Fransız basınında: 'Derslerini aldılar!'

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk hafta maçında dün akşam Fransa temsilcisi Marsilya'yı konuk etti.

Tüpraş Stadı'nda tamamen dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 4-1 gibi farklı bir skorla galip tamamladı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada İlhan Fakılı, 56. dakikada Vaclav Cerny, 59. dakikada Amir Murillo ve 81. dakikada Ernest Poku kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 30. dakikada Keyliane Abdallah'tan geldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, Avrupa Ligi macerasına 3 puanla başladı. Siyah-beyazlı ekip, ikinci haftada 15 Ekim'de Almanya deplasmanında Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek.

FRANSA BASINI, BEŞİKTAŞ'IN GALİBİYETİNİ KONUŞUYOR

Marsilya'nın Beşiktaş deplasmanında yaşadığı ağır mağlubiyet, Fransa spor basınında geniş yer buldu.

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L'Equipe gazetesi Marsilya futbolcuların yer aldığı kapak fotoğrafına "Derslerini aldılar!" başlığını atarken, diğer yayın organları da Beşiktaş'ın haklı bir galibiyete imza attığı görüşünde birleştiler.

İşte Beşiktaş'ın aldığı galibiyetin Fransa basınındaki yansımaları…

L'EQUIPE: "DERSLERİNİ ALDILAR!"

"Marsilya, UEFA Avrupa Ligi macerasına da tıpkı Ligue 1 sezonuna başladığı gibi başladı. Beşiktaş karşısında ilk bölümde olumlu bir görüntü ortaya koyan, mücadele gücü ve takım karakteriyle umut veren Fransız ekibi, sonunda yine kendi sınırlarına takılarak sahadan ağır ve haklı bir yenilgiyle ayrıldı. İstanbul deplasmanı, Marsilya'ya ağustos ayından bu yana zaten bildiği gerçeği yeniden hatırlattı: Bu sezon onlar için oldukça zorlu geçecek."

FOOT MERCATO: "BEŞİKTAŞ'IN ATEŞLİ ATMOSFERİ VE YÜKSEK TEMPOSU KARŞISINDA ZOR ANLAR YAŞADILAR"

"Avrupa kupaları, Marsilya için moral bulma fırsatı mı yoksa PSG maçı öncesi psikolojik bir darbe mi olacaktı? Ligue 1 için bile kadrosu yetersiz görülen ve artık perşembe akşamlarını Avrupa Ligi maçlarıyla geçirecek olan Marsilya için bu soru kısa sürede yanıt buldu. İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda Marsilya, siyah-beyazlıların ateşli atmosferi ve yüksek temposu karşısında zor anlar yaşadı, savunmada daha disiplinli ve hücumda daha etkili bir Beşiktaş karşısında haklı bir şekilde 4-1 mağlup oldu."

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LE MONDE: "BEŞİKTAŞ'IN ÜSTÜNLÜĞÜ TARTIŞMASIZDI"

"Marsilya'nın cesareti, Bruno Genesio'nun elindeki kadronun belirgin eksiklerini kapatmaya yetmedi. Finansal sorunlar nedeniyle transfer dönemini yeni oyuncu almadan tamamlayan Fransız ekibi, milyonlar harcanarak kurulan ve olağanüstü bir atmosferin yaşandığı Beşiktaş karşısında zaman zaman umut verse de özellikle ikinci yarıda tamamen dağıldı. Türk ekibinin üstünlüğü tartışmasızdı."

OUEST-FRANCE: "MARSİLYA'NIN ENERJİSİ SADECE 45 DAKİKAYA YETTİ"

"Ligde zor günler geçiren Marsilya, Beşiktaş Stadyumu'nun etkileyici atmosferine rağmen ilk yarıda iyi bir performans sergiledi. Siyah-beyazlıların baskısı altında geçen ilk 15 dakikalık süreçte Franco-Türk oyuncu İlhan Fakılı'nın güzel golüyle geriye düşen Fransız ekibi, oyundan kopmadı. Marsilya, 29. dakikada genç oyuncu Abdallah'ın golüyle skoru eşitledi ve soyunma odasına umutlu girdi. Ancak Marsilya'nın enerjisinin sadece 45 dakikaya yettiği ortaya çıktı. İlk yarıya göre daha düşük tempoda oynayan Beşiktaş, Fransız ekibinin savunmadaki zaaflarından faydalanarak kısa sürede farkı açtı. Cerny ve Murillo'yla üst üste gelen iki gol, Genesio'nun takımının umutlarını tamamen bitirdi. Beşiktaş, 81. dakikada Poku'nun golüyle maçın skorunu ilan etti: 4-1. İkinci yarıda dağılan Marsilya, Beşiktaş deplasmanında ağır bir yenilgi aldı."

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LE PARISIEN: "BEŞİKTAŞ, MARSİLYA'DAN ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR GÖRÜNTÜ SERGİLEDİ"

"Fransa Ligue 1'de Monaco, Paris FC ve Rennes karşısında üst üste üç mağlubiyet alan Marsilya, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında da Beşiktaş'a 4-1 mağlup oldu. Üstelik Marsilya, bu sonuçtan çok daha iyisini hak edecek bir oyun da ortaya koyamadı. Beşiktaş, Marsilya'dan çok daha güçlü bir görüntü sergiledi. Finansal açıdan daha istikrarlı bir yapıya sahip olan siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde yaklaşık 80 milyon euroluk yatırım yaparak Fransız ekibinin hayal edeceği bir kadro oluşturdu. Beşiktaş'ın üstünlüğü ikinci yarıda net şekilde ortaya çıktı. Bu sırada birçok Marsilyalı futbolcunun yaşadığı kas sorunları da dikkat çekti. Sınırlı bir kadroya sahip olan, finansal denetim kurumu DNCG tarafından hesapları takip edilen ve teknik direktörü de hayal kırıklığı yaşayan Marsilya için sezon oldukça zorlu geçecek."

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