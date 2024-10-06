Beşiktaş'ın maçı ne zaman? Gaziantep FK-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Gaziantep FK, bu akşam Beşiktaş'ı konuk ediyor. Siyah beyazlı ekip sezona üst üste galibiyetle başladı ve tek kaybını deplasmanda yaşadı. Beşiktaş, ligde Samsunspor ve Kayserispor deplasmanlarından galibiyetle dönerken, Trabzonspor'a konuk olduğu maçta ise rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlı ekipte ise sakatlıkları süren Eren Erdoğan ve Bitok karşılaşmada forma giyemeyecek. Tedavileri tamamlanan ve takımla antrenmanlara katılan Daubin ve Mustafa Eskihellaç'ın son durumu ise bugün netlik kazanacak. Hafta içinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, Gaziantep deplasmanında namağlup ünvanını korumaya çalışacak. İşte Gaziantep FK-Beşiktaş maçı canlı yayın bilgisi...

GAZİANTEP FK-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

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Gaziantep FK - Beşiktaş maçı bu akşam (6 Ekim) saat 19.00'da başlayacak.

Gaziantep Stadı'nda beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.