Beşiktaş'ın maçı ne zaman? Beşiktaş Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

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Beşiktaş ve Konyaspor, Süper Lig 9. haftada karşı karşıya geliyor. Lider Galatasaray ve Trabzonspor ile Süper Lig'in namağlup 3 takımından biri olan siyah-beyazlılar, Konyaspor'u yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile oynayacağı maç öncesinde moral bulmaya çalışacak. Siyah-beyazlı takımda Konyaspor mücadelesi öncesi 2 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. UEFA Uluslar Ligi'nde Kıbrıs Rum Kesimi ile oynanan müsabakada sakatlık yaşayan Kosovalı futbolcu Milot Rashica, sahada olamayacak. Gaziantep FK maçında sakatlanan Brezilyalı oyuncu Gabriel Paulista da takımdaki yerini alamayacak. İşte Beşiktaş Konyaspor maçı canlı yayın bilgileri...

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ve Konyaspor bu akşam (20 Ekim) saat 16:00'da başlayacak.

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Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Mario, Silva, Semih, Immobile.

KONYASPOR: Slowik, Nikola, Adil, Uğurcan, Guilherme, Keyta, Bazoer, Melih, Pedrinho, Oğulcan, Kramer.

47. BULUŞMA

İki takım arasında ligde oynanan 46 maçın 26'sını Beşiktaş, 6'sını Konyaspor kazandı. 14 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş 90 kez fileleri havalandırırken, Konyaspor ise 43 gol kaydetti.

Beşiktaş'ın sahasındaki maçlar

Siyah-beyazlı ekip, iç sahada Konyaspor ile yaptığı 23 lig müsabakasında 17 galibiyet elde etti.

Bu maçların 4'ü beraberlikle tamamlanırken, 2'sini ise Konyaspor kazandı.

Ev sahibi takım ünvanıyla çıktığı karşılaşmalarda rakip filelere 55 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 16 gole engel olamadı.

Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor'u konuk ettiği son 9 maçta ise mağlup olmadı.

Bu arada siyah-beyazlı takımın cezası nedeniyle 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılması gereken lig mücadelesi İzmir'de oynanmış ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nın yapım aşamasında olduğu 2014-2015 sezonunda Ankara'da yaptığı müsabakada ise Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

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SİYAH BEYAZLI EKİPTEN TARİHİ FARK

Beşiktaş, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini, 1992-1993 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-0'lık sonuçla Konyaspor karşısında elde etti.

Siyah-beyazlılarla Süper Lig'de oynadığı müsabakalardan 5'ini tek farklı skorlarla kazanan Konyaspor, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'a 4-1 üstünlük kurarak en farklı galibiyetine imza attı.