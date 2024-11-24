Beşiktaş maçı canlı izle: Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler!

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Beşiktaş ve Göztepe, Süper Lig 13. haftada karşı karşıya geliyor. Göztepe, milli ara öncesi Konyaspor'u 2-0 mağlup etmişti ve haftaya 18 puanla 6. sırada girdi. Dış sahada galibiyeti bulunmayan 4 takımdan biri konumundaki Göztepe, 5 deplasman maçında 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip rakibiyle ligde oynadığı son 4 müsabakadan puan çıkaramadı. Göztepe ile Beşiktaş, Süper Lig'de 57. kez karşı karşıya gelecek. İşte Beşiktaş Göztepe maçı canlı yayın izleme ve kanal bilgisi...

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ve Göztepe, bugün (24 Kasım 2024) karşı karşıya geliyor. Heyecanlı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 - 4K ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

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MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Semih.

GÖZTEPE: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Ahmet, Solet, Ogün, Silva, Tijanic, Romulo, Fofana.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Müsabakada hakem Alper Akarsu düdük çalacak. Akarsu'nun yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Bahtiyar Birinci yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Burak Olcar olacak.

İki ekip arasındaki maçın VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. AVAR'da ise Hakan Yemişken eşlik edecek.

IMMOBILE'NİN TEDAVİSİ TAMAMLANDI, MUÇİ FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle Malmö ve RAMS Başakşehir müsabakalarında forma giyemeyen Ciro Immobile'nin tedavisi tamamlandı.

Son iki antrenmanda takımla çalışan golcü futbolcunun maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

İtalyan oyuncu, bu sezon siyah-beyazlı formayla ligde çıktığı 10 maçta 8 gol kaydetti.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Ernest Muçi, Göztepe maçında forma giyemeyecek.

3 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekipte üçer sarı kartı olan Mert Günok, Al Musrati ve Ciro Immobile, yarın kart görmeleri durumunda 14. haftada Atakaş Hatayspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak.