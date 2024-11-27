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Beşiktaş'ın Maccabi maçı kamp kadrosu belli oldu

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#Beşiktaş#Maccabi Tel Aviv#Sporanasayfa
Beşiktaşın Maccabi maçı kamp kadrosu belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 17:47

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Macaristan'da Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Macaristan'da İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Sakatlığı bulunan Ernest Muçi kadroda yer almazkan sakat olan Necip Uysal, takımı yalnız bırakmadıve kafileye dahil oldu.

Beşiktaş'ın kadrosu şu şekilde:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Al Musrati, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Ciro Immobile, Joao Mario, Bakhtiyor Zainutdinov, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu

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#Beşiktaş#Maccabi Tel Aviv#Sporanasayfa

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