Beşiktaş'ın listesindeki ilk oyuncu Livan Burcu

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Beşiktaş’ta yeni başkanın belli olmasının ardından siyah beyazlıların yapacağı takviyelerle ilgili haberler gelmeye başladı. Serdal Adalı, seçim öncesi yaptığı açıklamalarda, seçilmesi takdirde yurt dışında oynayan genç Türk oyunculara yöneleceklerini belirtirken Kicker’de yer alan habere göre Kartal, bonservisi Union Berlin’de bulunan Livan Burcu ile yakından ilgileniyor.

BU SEZON 2 GOL, 2 ASiSTi VAR

20 yaşındaki gurbetçi sol kanat oyuncusu, yaz transfer döneminde Union Berlin’den kiralık olarak Magdeburg’a gitmişti. Kicker tüm tarafların anlaşmaya varması halinde genç oyuncunun kış transfer döneminde Beşiktaş’a transfer olabileceğini belirtti. Ümit Milli Takımımızda forma giyen Livan Burcu, 2. Lig ekibi Magdeburg’da bu sezon 16 maçta 2 gol atarken 2 de asist yaptı.