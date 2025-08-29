Beşiktaş'ın Laussane yenilgisi sonrası Güntekin Onay'dan sert eleştiri: 'Elenmeye doymadı! Takım hiç gelişmediği gibi her geçen gün geriye gitti!'

Haberin Devamı

UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Lausanne'a 1-1'in rövanşında dün akşam sahasında 1-0 yenilen Beşiktaş, Avrupa defterini kapattı.

Bu sezon Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla eşleşerek başlayan Beşiktaş, iki maçta da rakibine yenilince yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam etti.

Üçüncü eleme turunda İrlanda'nın St. Patrick's takımını saf dışı bırakan siyah-beyazlı ekip, play-off turunda ise İsviçre temsilcisi Lausanne ile eşleşti.

Lausanne ile deplasmanda oynanan ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, İstanbul'da taraftarının karşısında çıktığı rövanşı kaybederek Avrupa'ya veda etti.

Haberin Devamı

KALESİNİ YİNE GOLE KAPATAMADI

Bu sezon oynadığı tüm resmi maçlarda gol yiyen Beşiktaş, Lausanne karşısında da kalesini koruyamadı.

6'sı Avrupa olmak üzere 7 resmi maça çıkan siyah-beyazlı ekip, bu müsabakalarda kalesinde toplam 12 gol gördü ve maç başına ortalama 1,71 gol yiyerek mücadele etti.

Shakhtar Donetsk ile oynanan maçlarda kalesinde 6 gol gören siyah-beyazlı ekip, St. Patrick's karşılaşmalarında da rakibinin attığı 3 gole engel olamadı. Lausanne ile oynanan iki maçta da 1'er gole engel olamayan Beşiktaş, ligde de Eyüpspor'dan 1 gol yedi.

TRİBÜNLER, LAUSANNELI FUTBOLCULARI ALKIŞLADI

Beşiktaşlı taraftarlar, maçın sona ermesinin ardından Lausannelı oyuncuları alkışladı.

Son dakikalarda İsviçre ekibinin yaptığı paslaşmaların ardından tribünlerden alkış sesleri yükseldi. Beşiktaşlı taraftarlar, mücadelenin tamamlanması sonrasında turu kutlayan Lausannelı oyuncuları alkışlayarak tebrik etti.

Taraftarlar, siyah-beyazlı oyunculara ise "Formayı çıkarın." diyerek tepki gösterdi.

SOLSKJAER GÖREVDEN ALINDI

Beşiktaşlı taraftarlar, Karşılaşmanın sona ermesinin ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'i istifaya davet etti.

Haberin Devamı

Maç bittikten sonra tribünleri terk etmeyen Beşiktaşlılar, "Serdal Adalı hesap versene" diye tezahürat yaparak yönetimi de eleştirdi.

Siyah-beyazlı takımda karşılaşmanın ardından yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısı sonrasında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesi feshedildi.

GÜNTEKİN ONAY'DAN BEŞİKTAŞ'A ELEŞTİRİ: "ELENMEYE DOYMADI!"

Hürriyet yazarı Güntekin Onay, Beşiktaş'ın Lausanne karşısında aldığı yenilgiyi bugünkü köşe yazısında değerlendirdi. İşte o yazı;

"Beşiktaş camiasında anlamsız bir duygusallık var. Neymiş efendim? “Solskjaer’e sahip çıkılmalıymış.” Neden? Geçen sezon Alanya ile berabere kalıp, iç sahada Rize’ye yenilerek 3’üncülüğü Samsunspor’a kaptırıp 3 eleme oynadığı için mi? Son hedef olan Türkiye Kupası’nda iç sahada Göztepe’ye elendiği için mi? Bu sezon başı St.Patrick gibi bir takıma karşı bile temposuz ve kötü futbolla turu geçtikten sonra Arda Turan’ın genç Shaktar’ına karşı futbol adına ortaya birşey koyamadan elendiği için mi? Neden Solskjaer’e sahip çıkılıyor? Lausanne gibi son derece vasat bir rakibe karşı elendiği için mi?

Haberin Devamı

HİÇ GELİŞMEDİ, HEP GERİYE GİTTİ

Evet! Beşiktaş’ın kanat oyuncusu yok ancak yine de dün sahaya çıkan kadro Lausanne takımından kalite olarak kat be kat üstün ancak ne bir tempo var, ne baskı ne de saha içinde organize bir takım. Norveçli teknik adam ilk geldiğinde bu takım Athletic Bilbao’yu 4-1 yenebilecek potansiyele sahipti. Aradan geçen bunca zaman takım hiç gelişmediği gibi her geçen gün geriye gitti. Asla güçlü bir oyun inşa edemedi. Oyuncu değişiklikleriyle maç içersinde hiç fark yaratamadı. Taktiksel bir çeşitlilik sunamadı.

BAKALIM SERDAL ADALI NE YAPACAK?

Beşiktaş'ın Lausanne ve Shaktar gibi takımlara karşı bu kadar kötü futbol oynayıp da elenmesinin kadro kalitesiyle izah edemezsiniz. Bu takım ne fiziksel, ne taktiksel ne de organizasyon anlamında hiç bir teknik adam katkısı almıyor. Solskjaer harika bir beyefendi olabilir ancak teknik adamlık becerileri, takım yönetme yeteneği ve asla liderlik vasıfları Beşiktaş’ı hedeflerine götürecek doğru profil değil. Beşiktaş yeni bir sayfa açmak için daha fazla vakit kaybetmemeli. Dün 10 kişiyle ikinci yarı iyi mücadele eden bir Beşiktaş izledik. Ancak yeterli olmadı. Bakalım Serdal Adalı ve yönetim ivedilikle nasıl kararlar alacak?"

Haberin Devamı