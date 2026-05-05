Beşiktaş'ın kupada kader mücadelesi!

Hem bu sezonki en büyük hedefi olan Ziraat Türkiye Kupası’nın yarı finalinde bugün sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak mücadelede Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde kazanan taraf finale yükselecek.

Beşiktaş bu sezon Süper Lig’de 2-0 ve 2-1’lik skorlarla mağlup ettiği rakibini kupada da saf dışı bırakarak finale kalmanın hesaplarını yapıyor.

HER ŞEY AVRUPA İÇİN

Ligi dördüncü sırada bitirmesi kesinleşen siyah beyazlılar, kupayı 12. kez kazanıp UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turundan katılım hakkı elde etmeyi hedefliyor. Beşiktaş kupada hedefine ulaşamazsa sezonu 4. sırada tamamladığı için UEFA Konferans Ligi’ne ikinci eleme turundan katılacak.

KARTAL’DA iKi EKSiK

Beşiktaş'ta bugünkü mücadelede sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz sahada olamayacak. Ligde Gaziantep maçını öncesi dizindeki ağrı sebebiyle kadrodan çıkarılan Milot Rashica da bugünkü Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler;

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Olaitan, Toure, Oh.

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Gonçalves, Olaigbe, Muleka.