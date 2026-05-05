×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Beşiktaş'ın kupada kader mücadelesi!

Güncelleme Tarihi:

#Ziraat Türkiye Kupası#Beşiktaş#Konyaspor
Beşiktaşın kupada kader mücadelesi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2026 07:00

Beşiktaş bu sezonki en büyük hedefi olan Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bugün Konyaspor'u ağırlıyor. Hem sezonu kupasız kapatmak istemeyen hem de Avrupa’da Kupa 3 yerine Kupa 2’de mücadele etmeyi hedefleyen siyah beyazlılar final yolunda hata istemiyor.

Haberin Devamı

Hem bu sezonki en büyük hedefi olan Ziraat Türkiye Kupası’nın yarı finalinde bugün sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak mücadelede Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Tek maç üzerinden oynanacak yarı finalde kazanan taraf finale yükselecek.

Beşiktaş bu sezon Süper Lig’de 2-0 ve 2-1’lik skorlarla mağlup ettiği rakibini kupada da saf dışı bırakarak finale kalmanın hesaplarını yapıyor.

HER ŞEY AVRUPA İÇİN

Ligi dördüncü sırada bitirmesi kesinleşen siyah beyazlılar, kupayı 12. kez kazanıp UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turundan katılım hakkı elde etmeyi hedefliyor. Beşiktaş kupada hedefine ulaşamazsa sezonu 4. sırada tamamladığı için UEFA Konferans Ligi’ne ikinci eleme turundan katılacak.

Gözden KaçmasınBeşiktaşta kiralık oyuncular hakkında karar zamanıBeşiktaş'ta kiralık oyuncular hakkında karar zamanı!Haberi görüntüle

KARTAL’DA iKi EKSiK

Haberin Devamı

Beşiktaş'ta bugünkü mücadelede sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz sahada olamayacak. Ligde Gaziantep maçını öncesi dizindeki ağrı sebebiyle kadrodan çıkarılan Milot Rashica da bugünkü Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler;

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Olaitan, Toure, Oh.

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Gonçalves, Olaigbe, Muleka.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ziraat Türkiye Kupası#Beşiktaş#Konyaspor

BAKMADAN GEÇME!