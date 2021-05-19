Beşiktaş'ın kupa töreni öncesi taraftarla polis arasında arbede!
Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta gerçekleşen kupa törenine katılmak isteyen siyah-beyazlı taraftarlar ile polis arasında arbede yaşandı.
Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamaları için stada yürüme çabaları polisin bariyer kurması nedeniyle sonuçsuz kaldı.
Vodafone Park’taki şampiyonluk kutlamalarına dahil olmak isteyen Beşiktaşlı taraftarlar Akaretler’de polis bariyerleriyle karşılaştı. Gelen ambulansa yol vermek için açılan bariyerlerden taraftarlar geçmeye çalıştı. Polisin müdahale etmesiyle taraftarlarla arbede yaşandı.
Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamaları için stada yürüme çabaları polisin bariyer kurması nedeniyle sonuçsuz kaldı.pic.twitter.com/BuBik6ceJG— Spor Arena (@sporarena) May 19, 2021
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