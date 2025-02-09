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Beşiktaş'ın kulübesinde yabancı kalmadı!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Sivasspor#Süperlig
Beşiktaşın kulübesinde yabancı kalmadı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 07:00

Beşiktaş takımda oynayabilecek 9 yabancı oyuncu da ilk 11'de sahaya çıktı.

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Beşiktaş’ın kulübesinde Ersin, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Salih, Semih, Yakup Arda, Fahri Kerem, Mustafa ve Arda Berk görev bekledi.

Beşiktaş, Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer dün, Sivasspor karşısında sahaya Süper Lig’deki bir önceki Antalyaspor maçına göre 2’si zorunluluktan 3 değişik oyuncu sürdü. Antalya deplasmanında takımda yer alan isimlerden Al Musrati, Rafa Silva ve Semih’in yerine Joao Mario, Ciro İmmobile ve Ernest Muci ilk 11’de yer aldı.

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Sivas deplasmanında siyah beyazlı takımın kulübesinde hiç yabancı yoktu. Sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Rafa Silva (aynı zamanda cezalı) ile takımdan ayrılan Al Musrati, Jean Onana ve Cher Ndour’un dışındaki 9 yabancı oyuncu da ilk 11’de yer aldı. Yeni transfer Keny Arroyo’nun da henüz lisansı çıkmadı.

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#Beşiktaş#Sivasspor#Süperlig

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