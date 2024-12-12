Beşiktaş'ın kritik Bodo/Glimt sınavı Şampiyon Oran farkıyla Misli'de!

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Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında bugün Norveç'in Bodo/Glimt takımına konuk oluyor.

Aspmyra'da oynanacak ve saat 23.00'te başlayacak müsabakayı Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Filip Glova yönetecek.

Glova'nın yardımcılıklarını aynı federasyondan Michal Ocenas ve Martin Dohai üstlenecek. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Bodo/Glimt: Haykin, Wembangomo, Björtuft, Gundersen, Bjorkan, Evjen, Berg, Fet, Zinckernagel, Hauge, Helmersen

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Emirhan, Bahtiyar, Emrecan, Salih, Al-Musrati, Gedson, Rafa Silva, Joao Mario, Semih Kılıçsoy

3 PUANDAN FAZLASI

İlk 5 haftada 6 puan toplayan siyah-beyazlılar, Norveç'te kazanması halinde ilk 24 için büyük bir adım atacak. Şu ana kadar 2 galibiyet alan siyah-beyzazlıların rakibi Bodo/Glimt ise 7 puanla 17. sırada yer alıyor.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Beşiktaş’ın bu sezon Avrupa’da oynadığı 7 maçın 6’sı “2.5 Üst” bitti.

Beşiktaş, bu sezon deplasmanda oynadığı 10 resmi maçta 3 kez kazanabildi.

Bodo Glimt’in bu sezon evinde oynadığı 5 maç da “2.5 Üst” olarak sonuçlanırken 4’ünde de karşılıklı goller atıldı.

Bodo Glimt’in oynadığı son 8 resmi maçın 7’si 2,5 gol üstü bitti.

Beşiktaş ile Bodo Glimt arasında oynanan 4 maçın 3’ünde karşılıklı goller oldu.

Bodo Glimt, Avrupa Ligi’nde oynadığı son 9 maçta 2 galibiyet alabildi. (6M 1B)

Beşiktaş, Avrupa kupalarında Norveç ekipleri ile deplasmanda oynadığı 6 maçta 1 galibiyet alabildi.

MİSLİ ÜYELERİNİN TERCİHİ

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %38’i ev sahibinin kazanmasını beklerken; %10’u ise Beşiktaş galibiyetini tercih ediyor

Şampiyon Oran farkıyla Bodo/Glimt kazanırın oranı 1.55; beraberliğin oranı 3.80, Beşiktaş kazanırın oranı ise 4.19 olarak dikkat çekiyor.