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Beşiktaş'ın konuğu Sivasspor! Uduokhai forma bekliyor...

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#Süper Lig#Sivasspor#Beşiktaş
Beşiktaşın konuğu Sivasspor Uduokhai forma bekliyor...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2024 09:33

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Sivasspor'u misafir edecek.

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Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ligde 3. haftayı bay geçen siyah-beyazlı ekip, geride kalan 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Açılış karşılaşmasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş, taraftarı karşısında çıktığı ilk maçta da Antalyaspor'u 4-2 yenmeyi başardı.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve uzun süre takımdan ayrı kalacak Necip Uysal, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle izinli olan Vincent Aboubakar'ın da karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

Öte yandan siyah-beyazlı takımın yeni transferi Felix Uduokhai, Sivasspor maçında görev alması halinde ilk kez Beşiktaşlı taraftarların karşısına çıkacak.

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#Süper Lig#Sivasspor#Beşiktaş

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