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Beşiktaş’ın konuğu Sivasspor! Giovanni van Bronckhorst'un 11'i netleşti

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Sivasspor#Süper Lig
Beşiktaş’ın konuğu Sivasspor Giovanni van Bronckhorstun 11i netleşti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 07:00

Hafta içi Lugano’yu eleyerek Avrupa Ligi’nde gruplara kalan Beşiktaş Süper Lig’e sahasındaki Net Global Sivasspor maçıyla dönüyor...

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Tüpraş Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. İlk iki maçını kazandıktan sonra üçüncü haftayı ‘bay’ geçen siyah beyazlı takım, 4 puanı bulunan rakibini yenerek üçte üç yapmak istiyor. Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan ve uzun süre takımdan ayrı kalacak Necip Uysal bugün forma giyemeyecek. Çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle izinli olan Vincent Aboubakar’ın da oynaması beklenmiyor. Siyah beyazlılarda yeni transfer Felix Uduokhai görev verilmesi halinde ilk kez siyah beyazlı formayı giyecek. Sivasspor’da ise Queensy Menig ve Alaaddin Okumuş’un sakatlıkları sürüyor.

Beşiktaş’ın konuğu Sivasspor Giovanni van Bronckhorstun 11i netleşti

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#Beşiktaş#Sivasspor#Süper Lig

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