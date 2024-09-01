Beşiktaş’ın konuğu Sivasspor! Giovanni van Bronckhorst'un 11'i netleşti

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Tüpraş Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. İlk iki maçını kazandıktan sonra üçüncü haftayı ‘bay’ geçen siyah beyazlı takım, 4 puanı bulunan rakibini yenerek üçte üç yapmak istiyor. Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan ve uzun süre takımdan ayrı kalacak Necip Uysal bugün forma giyemeyecek. Çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle izinli olan Vincent Aboubakar’ın da oynaması beklenmiyor. Siyah beyazlılarda yeni transfer Felix Uduokhai görev verilmesi halinde ilk kez siyah beyazlı formayı giyecek. Sivasspor’da ise Queensy Menig ve Alaaddin Okumuş’un sakatlıkları sürüyor.