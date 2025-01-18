Beşiktaş'ın konuğu Samsunspor! Şampiyon Oranlar Misli'de

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Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş ile Samsunspor, bugün saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar ligde 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aldığı 30 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar ise 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 36 puanla 3. sırada bulunuyor.

SOLSKJAER TRİBÜNDE OLACAK

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunner Solskjaer, Samsunspor maçını tribünden takip edecek. Takımın başında Serdar Topraktepe olacak.

64. RANDEVU

Beşiktaş ile Samsunspor, Süper Lig'de bugüne kadar 63 kez rakip oldu. Siyah-beyazlılar söz konusu müsabakalarda 35 defa galip gelirken, kırmızı-beyazlılar ise 11 kez kazandı. 17 mücadele de berabere sona erdi. Geride kalan maçlarda Kartal, 101 kez rakip fileleri havalandırırken, Samsun 58 gol sevinci yaşadı.

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İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakada Beşiktaş 2-0'lık skorla kazandı.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK VAR

Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Terzi, sakatlıkları sebebiyle Samsunspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Al-Musrati, Rafa Silva ve Ciro Immobile sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Samsunspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçında yer alamayacak.

VAR'DA İSPANYOL HAKEM

Beşiktaş ile Samsunspor arasında oynanan müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam’ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Fatih Tokail olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda İspanya Futbol Federasyonu’ndan Adrian Cordero Vega oturacak. Vega’ya AVAR’da Abdullah Bora Özkara eşlik edecek.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Zaynutdinov, Masuaku, Ndour, Fernandes, Rafa Silva, Muçi, Joao Mario, Immobile

Samsunspor: Okan, Mustafa, Satka, van Drongelen, Bola, Soner, Celil, Holse, Emre, Kingsley, Mouandilmadji

Beşiktaş – Samsunspor maçı öncesi dikkat çeken notlar

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- Beşiktaş ile Samsunspor arasında oynanan son 6 lig maçında ev sahibi ekipler galibiyet alamadı.

- Samsunspor ile Beşiktaş arasında oynanan son 5 lig maçının 4’ü 2-3 gol arasında skorla bitti.

- Beşiktaş’a son 7 lig maçında sadece Fenerbahçe gol atamadı.

- Samsunspor ligde oynadığı 18 maçın 14’ünde gol attı.

- Beşiktaş’ın ligdeki son 4 maçında ilk yarı 1.5 gol barajı aşıldı.

- Beşiktaş son 10 resmi maçında da gol atarken, bunların 8'i karşılıklı gollere sahne oldu.

Misli Yazarı Sabri Ugan’ın yorumu

Beşiktaş yeni teknik direktörün gelişi ile birlikte yeni bir hava yakalayabilecek mi? Samsunspor yeni başlangıç hedefleyen takımlar için en zorlu rakiplerden biri. Samsunspor’un kazanması beni şaşırtmaz. Buna karşılık taraf bahsinden uzak durup, karşılıklı gol tercihi kulağa daha makul geliyor.

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Misli üyeleri ne oynuyor?

Karşılaşmayı kuponuna ekleyen Misli üyelerinin %15’i ev sahibi Beşiktaş’ın galibiyetine oynarken %13’lük kesim ise mücadelede 2.5 gol barajının aşılacağını düşünüyor.

Şampiyon Oran farkıyla Misli'de Beşiktaş galibiyetine 1.81; beraberliğe 3.42; Samsunspor galibiyetine ise 3.49 oran veriliyor.