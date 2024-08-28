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Beşiktaş'ın konuğu Lugano! İlk maç 3-3 bitmişti...

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#UEFA Avrupa Ligi#Beşiktaş#Lugano
Beşiktaşın konuğu Lugano İlk maç 3-3 bitmişti...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 10:31

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turunda yarın Lugano'yu ağırlayacak.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek.

Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı Romanya Futbol Federasyonundan Radu Petrescu yönetecek.

İsviçre'de oynanan ve 3-3 sona eren mücadelenin rövanşında rakibine üstünlük sağlayacak taraf UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasına geçecek. Elenen takım ise Avrupa macerasını UEFA Konferans Ligi'nde sürdürecek.

Siyah-beyazlı ekip, her türlü galibiyette adını gruplara yazdıracak. Beraberlikte ise uzatma veya penaltı atışları galibi belirleyecek. Beşiktaş'ın olası mağlubiyetinde ise Lugano gruplara kalacak.

Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmada 3-1 öne geçen Beşiktaş rakibinin peş peşe bulduğu gollere engel olamadı ve mücadele 3-3 sona erdi. Bu karşılaşma aynı zamanda siyah-beyazlı ekibin bu sezon galibiyet alamadığı ilk resmi müsabaka oldu. Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenen 5-0 siyah-beyazlı ekip ligde oynadığı maçlarda da Samsunspor (2-0) ve Antalyaspor'u (4-2) mağlup etmişti.

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- Necip Uysal oynamayacak

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Necip Uysal görev yapamayacak.

Geçen hafta antrenmanda sakatlanarak çapraz bağlarından yaralanan ve sonrasında cerrahi operasyon geçiren tecrübeli futbolcu Lugano karşısında forma giyemeyecek.

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#UEFA Avrupa Ligi#Beşiktaş#Lugano

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