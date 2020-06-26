Beşiktaş'ın konuğu Konyaspor, şok sakatlıkla sarsıldılar! Galibiyetlerine iddaa'da...

Bu bir ilandır

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR

Antalyaspor yenilgisini 5-1'lik Denizlispor galibiyetiyle telafi eden Beşiktaş'ta Domagoj Vida yeniden kadroya dönüyor. Hırvat stoper sakatlığı sebebiyle Denizli deplasmanına gidememişti.

Kevin-Prince Boateng, Jeremain Lens ve Dorukhan Toköz'un durumları maç saati netleşecek. Son antrenmanda sakatlanan Adem Ljajic ise kamp kadrosundan çıkartıldı.

Sol bekte son 2 maçta Rıdvan Yılmaz'a formayı emanet eden TD Sergen Yalçın'ın, bu kararını devam ettirmesi bekleniyor. Kanatlarda Georges-Kevin N'Koudou ve Abdoulay Diaby, en ileride Burak Yılmaz'ı izleyeceğiz.

Siyah-beyazlılarda dün 2 futbolcunun koronavirüs testlerinin pozitif olduğu da açıklanmıştı.

Konyaspor ise salgın arasından dönüşte Gençlerbirliği'ne kaybetmişti. Sivasspor karşısında da son anlarda 3 puandan oldu ve düşme hattına geriledi.

Bülent Korkmaz'ın ekibinde Paolo Hurtado dışında eksik bulunmuyor. Sivasspor maçını tamamlayamayan sol bek Guilherme yerine bu sefer Alper Uludağ ilk 11'de olacak.

Levan Shengelia'yı yedekte, Riad Bajic'in yanında ise Thuram'ı görebiliriz...

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynadığı son 13 maçın 11'i "2.5 ÜST" bitti.

- İki takım arasında Beşiktaş ev sahipliğinde oynanan son 6 maçın 5'i de "2.5 ÜST" bitti.

- Konyaspor deplasmanda oynadığı son 11 lig maçının sadece 1'ini kazanabildi. (4 beraberlik - 6 mağlubiyet)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu!

%57'lik kesim Denizli deplasmanında gövde gösterisi yapan siyah-beyazlılara güveniyor...

%9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol bekliyor.

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

Beşiktaş, yardım kampanyasını tanıttı! Bırakmam Seni...