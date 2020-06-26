MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ın konuğu Konyaspor, şok sakatlıkla sarsıldılar! Galibiyetlerine iddaa'da...
GeriFutbol Beşiktaş'ın konuğu Konyaspor, şok sakatlıkla sarsıldılar! Galibiyetlerine iddaa'da...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 26.06.2020 - 08:52,Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın konuğu Konyaspor, şok sakatlıkla sarsıldılar! Galibiyetlerine iddaa'da...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ın konuğu Konyaspor, şok sakatlıkla sarsıldılar! Galibiyetlerine iddaa'da...
Abone Olgoogle-news

Denizlispor deplasmanında farklı kazanıp morallenen Beşiktaş, Vodafone Park'ta Konyaspor'u ağırlarken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, haftalık net CANLI İDDAA kaybınıza %10'a varan iade Misli.com'da!

Bu bir ilandır

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR

Antalyaspor yenilgisini 5-1'lik Denizlispor galibiyetiyle telafi eden Beşiktaş'ta Domagoj Vida yeniden kadroya dönüyor. Hırvat stoper sakatlığı sebebiyle Denizli deplasmanına gidememişti.

Kevin-Prince Boateng, Jeremain Lens ve Dorukhan Toköz'un durumları maç saati netleşecek. Son antrenmanda sakatlanan Adem Ljajic ise kamp kadrosundan çıkartıldı.

Sol bekte son 2 maçta Rıdvan Yılmaz'a formayı emanet eden TD Sergen Yalçın'ın, bu kararını devam ettirmesi bekleniyor. Kanatlarda Georges-Kevin N'Koudou ve Abdoulay Diaby, en ileride Burak Yılmaz'ı izleyeceğiz.

Siyah-beyazlılarda dün 2 futbolcunun koronavirüs testlerinin pozitif olduğu da açıklanmıştı.

Beşiktaşta iki futbolcuda corona virüsü tespit edildi
Beşiktaş'ta iki futbolcuda corona virüsü tespit edildi!

Konyaspor ise salgın arasından dönüşte Gençlerbirliği'ne kaybetmişti. Sivasspor karşısında da son anlarda 3 puandan oldu ve düşme hattına geriledi.

Bülent Korkmaz'ın ekibinde Paolo Hurtado dışında eksik bulunmuyor. Sivasspor maçını tamamlayamayan sol bek Guilherme yerine bu sefer Alper Uludağ ilk 11'de olacak.

Levan Shengelia'yı yedekte, Riad Bajic'in yanında ise Thuram'ı görebiliriz...

Beşiktaşın konuğu Konyaspor, şok sakatlıkla sarsıldılar Galibiyetlerine iddaada...

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynadığı son 13 maçın 11'i "2.5 ÜST" bitti.

- İki takım arasında Beşiktaş ev sahipliğinde oynanan son 6 maçın 5'i de "2.5 ÜST" bitti.

- Konyaspor deplasmanda oynadığı son 11 lig maçının sadece 1'ini kazanabildi. (4 beraberlik - 6 mağlubiyet)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu!

%57'lik kesim Denizli deplasmanında gövde gösterisi yapan siyah-beyazlılara güveniyor...

%9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol bekliyor.

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

Beşiktaşın konuğu Konyaspor, şok sakatlıkla sarsıldılar Galibiyetlerine iddaada...

Beşiktaş, yardım kampanyasını tanıttı! Bırakmam Seni...

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle