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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.10.2020 - 10:51 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın konuğu Gençlerbirliği! 93. buluşma...

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Beşiktaş'ın konuğu Gençlerbirliği! 93. buluşma...
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Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında yarın başkent ekibi Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Vodafone Park'ta saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Beşiktaş sezonun geride kalan 3 haftasında birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alırken, ilk haftayı BAY geçen Gençlerbirliği birer yenilgi ve beraberlik elde etti, galibiyetle tanışamadı.

- 5 maçta tek galibiyet

Sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, 5 resmi karşılaşmada tek galibiyet alabildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK'a 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, ligde ise Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 yendi. Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Süper Lig'deki ilk mağlubiyetini ise İttifak Holding Konyaspor karşısında 4-1'lik skorla aldı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Rio Ave karşılaşmasını ise penaltılarda kaybetti.

- De Souza'nın lisansı çıktı

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı ancak lisans işlemleri tamamlanmadığı için resmi maçlara çıkamayan Josef de Souza'nın lisansı çıktı.
Siyah-beyazlı futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde yarın oynanacak karşılaşmada ilk kez Beşiktaş forması giyecek.

- N'Koudou yine yok

Sakatlığı nedeniyle bu sezon hiçbir resmi maçta forma giyemeyen Georges-Kevin N'Koudou'nun yarın oynanacak mücadelede de görev alması beklenmiyor.
Beşiktaş'ta N'Koudou'nun yanı sıra geçen hafta kadro dışı bırakıldıkları açıklanan Jeremain Lens ile Umut Nayir de forma giyemeyecek.

- 93. randevu

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 93. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 53 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 8 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Beşiktaş'ın 150 golüne, Gençlerbirliği 63 golle karşılık verdi.
Geçen sezon iki takım arasında oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş, rakibine 4-1 ve 3-0 üstünlük kurdu.

- Son 10 maçta Beşiktaş 7 kez kazandı

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 10 maçta sadece bir kez mağlup oldu.
Rakibini 7 kez yenen siyah-beyazlı ekip, iki karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

- Gençlerbirliği'nin deplasmanda bir galibiyeti var

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, ev sahibi olduğu müsabakalarda daha belirgin biçimde gösterdi.

Siyah-beyazlılar, evinde yaptığı 46 lig maçının 31'ini kazanırken, sadece bir kez yenildi, 14 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.
Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında deplasmanda tek galibiyetini 2000-2001 sezonunda, 2 Aralık 2000 tarihinde 3-0'lık skorla aldı.

Beşiktaş, iç sahada 84 gol attı, rakibinin 25 golüne engel olamadı.

İki takım arasındaki bir maç da Beşiktaş'ın cezası nedeniyle Bursa'da oynandı. Siyah-beyazlı ekip, 1993-1994 sezonundaki bu karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Beşiktaş, ayrıca Vodafone Park'ın yapımı sırasında Gençlerbirliği ile bir iç saha mücadelesini de 2014-2015 sezonunda Ankara'daki Osmanlı Stadı'nda oynadı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmada rakibine 2-1 üstünlük sağladı.

- En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı.
Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.

Beşiktaşın konuğu Gençlerbirliği 93. buluşma...

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