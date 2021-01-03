Beşiktaş'ın Koita teklifi ortaya çıktı! Para ve takas...

Beşiktaş Fode Koita için gaza bastı. 30 yaşındaki Gineli golcüyü Beşiktaş’a gelmesi konusunda ikna eden Siyah-Beyazlı yönetim, Kasımpaşa ile pazarlıklarına hız verdi. Lacivert-Beyazlılar’a ilk etapta 500 bin Euro öneren Beşiktaş’ın takas formülünü de devreye soktuğu öğrenildi.

ISIMAT-MIRIN VE DOUGLAS ÖNERİSİ

Beşiktaş'ın 30 yaşındaki Koita için takımda kadro dışı olan Isimat Mirin ile Douglas'ı da Kasımpaşa'ya önerdiği bildirildi. Ancak Paşa, şimdilik takas teklifine soğuk bakıyor.

KASIMPAŞA TEKLİFİN ARTMASINI İSTİYOR

Kasımpaşa'nın Beşiktaş'ın 500 bin Euro'luk teklifini artırmasını istediği ve Koita için 1.5 milyon Euro istediği iddia edildi. Siyah- Beyazlılar ise bu rakamı aşağı çekmek için çaba harcıyor.

SEZON SONU SERBEST KALIYOR

Kartal, Koita'nın sözleşmesinin sezon sonu bitecek olmasını fırsata çevirerek Koita'yı uygun bir ramaka transfer etmeyi istiyor. Kasımpaşa ve Beşiktaş arasında pazarlıklar son sürat devam ediyor. (Fotomaç)

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