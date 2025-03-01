Beşiktaş'ın Kayserispor'u konuk edeceği maçın heyecanı Şampiyon Oran farkıyla Misli’de

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Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ 41 PUANLA 4. SIRADA

Ligde çıktığı 23 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı futbol takımı, 41 puanla 4. sırada yer alıyor. Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer önderliğinde son haftalarda çıkışta olan Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 8 müsabakada 4'er galibiyet ve beraberlik elde etti.

KAYSERİ KÜME HATTINDAN UZAKLAŞMAK İSTİYOR

Kayserispor ise ligde yaptığı 23 maçta 5 galibiyet, 9'ar beraberlik ve yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılılar topladığı 24 puan ve averajla 16. basamakta bulunuyor. Kayseri temsilcisi, teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde ligde oynadığı son 4 karşılaşmada 2'şer galibiyet ve beraberlik aldı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

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Beşiktaş, iç sahada Kayserispor'a karşı oynadığı son 11 lig maçında 10 galibiyet 1 beraberlik aldı.

İki takım arasında oynanan son 5 resmi maçın 4'ünde Kayserispor gol atamadı.

Beşiktaş, ligde oynadığı son 8 maçta mağlup olmadı, tüm kulvarlarda oynadığı son 5 resmi maçı ise kazandı.

Kayserispor, yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic yönetiminde çıktığı 4 maçta da mağlup olmadı. (2 G 2 B )

Kayserispor ile Beşiktaş arasında oynanan son 5 lig maçının 4’ünde ilk yarılar golsüz bitti.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %60’ı Beşiktaş galibiyetini tercih ediyor.

MİSLİ YAZARI SABRİ UGAN'IN YORUMU

Beşiktaş’ın galibiyeti ile sonuçlanması normal olarak görülecek fakat saha içerisinde zorlu geçmeye aday gördüğüm bir karşılaşma. Beşiktaş da Kayserispor da yeni teknik direktörleriyle özgüven anlamında önemli yol kat ettiler. Kayserispor son haftalarda topladığı puanlarla ligde kalma yolunda umutlandı. Beşiktaş’ın da ciddi bir üçüncülük iddiası var. Maçın ilk yarısında Beşiktaş’ın güvenli oyununa karşılık, Kayserispor’un direnmesini bekliyorum.

MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte Beşiktaş'ın galibiyetine 1.31 yerine 1.34, beraberliğe ise 4.17 yerine 4.39 oran veriliyor. Kayserispor'un galibiyetinin oranı ise 5.30 yerine 5.59 olarak gösteriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.

BEŞİKTAŞ’IN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta Kayserispor karşısında sakatlığı süren Emrecan Terzi, Necip Uysal, Paulista ve Zaynutdinov bu akşam forma giyemeyecek.

KAYSERİSPOR’UN EKSİKLERİ

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Kayserispor'da ise Uzodimma, Jeanvier ve Arif Kocaman sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

CEZA SINIRINDAKİLER

Beşiktaş'ta, Bellona Kayserispor karşılaşması öncesinde 3 futbolcı sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile, sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.