Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu açıklandı

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupasında yarın Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesislerinde teknik direktör Önder Karavelinin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5e 2 çalışmasının ardından taktik program uygulanan antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlıların maç kadrosu şu şekilde: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Michy Batshuayi, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Demir Ege Tıknaz, Umut Meraş, Alex Teixeira.

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AKŞAM YEMEĞİNDE DÖNER ZİYAFETİ

Beşiktaş, akşam antrenmanının ardından tesislerde gerçekleştirilen yemekte bir araya geldi. Dönerci Serkan Ustanın hazırladığı özel döner menüsünü tadan siyah-beyazlı ekip, yarın oynanacak karşılaşma öncesinde keyifli bir zaman geçirdi. Dönerci Serkan Usta, daha önce Beşiktaşın Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma öncesinde de siyah-beyazlı ekip için menü hazırlamıştı.