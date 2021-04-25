Beşiktaş'ın Kayserispor galibiyeti sonrası olay yorum! 'Böyle bir kural yok, Cüneyt Çakır...'

Süper Lig'de Beşiktaş, Kayserispor'u 3-1 yenerek kritik bir galibiyet alırken Hürriyet gazetesi yazarları İlker Yasin ve Güntekin Onay, maçı değerlendirdi. İki yazarın maçla ilgili yorumları şu şekilde;

İLKER YASİN: BEŞİKTAŞ'A BİR DOPİNG LAZIMDI

Son 6 maçta 2 galibiyet alıp, 9 puan kaybederek ‘oldum’ dediği şampiyonluğu riske sokan Beşiktaş’a bir doping lazımdı. Ve Beşiktaş son haftaların en başarılı performansını o doping sonrasında gösterdi. ‘Eksikleri konuşmak doğru değil, önemli olan oyuncuların sahada ne yaptığı. Aslan gibi çıkar oynarız’ cümlesini maç önünde kuran Sergen Yalçın, Aboubakar, Cenk, Larin, Atiba,Welinton ve Oğuzhan’ın yokluğunda ‘eksik yok’ deyişinden daha fazla doping yapamazdı sahaya çıkan oyuncularına.

''JOSEF'İN ARABİSTAN'DA NE İŞİ VAR?''

Farklı bir futbol şahsiyeti Josef de Souza. Tam bir profesyonel. Onu 4 yıl önce Arabistan çöllerine yollayanlar ne kadar hata yapmışsa, alıp Beşiktaş’a getirenler de o kadar doğru bir işe imza atmış. Kendi stoperi ile santrforu arasında müthiş bir enerjiyle gidip gelen, en kritik pozisyonlarda topun yanında olan Josef bu mevsim Beşiktaş’ın en başarılı futbolcusu.

''ESKi BEŞiKTAŞ GiBiYDi''

13 dakikada atılan 4 şuttan 3’ünün gol olduğu maç penaltıya başladı. 4. dakikada Ghezzal ilk golü atarken 2 dakika sonra dağılmış Beşiktaş stoper tandemi arasında Henrique skoru eşitledi. Kayseri ilk 15 dakika müthiş bir iştah ve tam saha presle Beşiktaş’ı şaşırtırken 13.dakikada Ghezzal-Ljajic pas akışında N’Koudou çok güzel bir gol attı. Ve sonra Beşiktaş sazı eline aldı.

''FENERBAHÇE MAÇINDAN SONRA...''

Tiki taka, hızlı, sert, kısa paslarla rakip ceza sahasında pozisyon arayan Beşiktaş aynı şeyi Ankaragücü maçında olduğu gibi kendi ceza sahasında yapınca sıkıntı yaşıyor. İlk yarı boyunca hızlı, paslı, rakibe baskılı oyunu sahada görünce eski Beşiktaş günlerine döndük sanki. Skoru tutmak, rakibi ceza alanında karşılamak gibi şampiyonluğa yürüyen bir takıma yakışamayan hatalar yüzünden Beşiktaş, Fenerbahçe maçının son dakikasında gelen travma golden sonra Kasımpaşa ve Ankaragücü maçlarında da korumaya dönük futbol yüzünden puanlar kaybetti.

ENERJi VE AKIL

Dün enerjisini ve aklını iyi kullanarak Kayseri’yi ceza sahasına yaklaştırmadı. Josef tamam ama bu sezon Ghezal’ın da hakkını yememek lazım. Takımın asist kralı dün 65’te nefis bir pasla N’Koudou’ya maçı bitiren golü attırdı. Dün kendini kanıtlamak isteyen Montero, Necip, Gökhan, Ljajic ve N’Koudou, Beşiktaş’ın en kritik maçından yüzlerinin akıyla çıktılar. Kalan haftalarda her maç Beşiktaş için bir final. Dün gördükleri sarı kartla Rosier ve Necip de cezalı. Yani Fenerbahçe maçına kadar fırtına gibi esen, herkesin takdirini kazanan takımın yarısı yok. Rizespor deplasmanı bu hafta zor geçecek. Hatay ve Galatasaray maçlarında zirvenin rengi belli olur kanaatindeyim.

Ama Beşiktaşlı şunu dert etmeli; Sergen Yalçın’ın dün art arda söylediği iki cümleden hangisini ister?

1- Eksikleri konuşmak doğru değil. Aslan gibi çıkar oynarız

2- Eksikler yüzünden şablon bozuldu ve performanslar düştü. Sizce hangisi?

GÜNTEKİN ONAY: 7 ÖNEMLİ EKSİĞE RAĞMEN KIPIR KIPIR

Kayserispor karşısında sahaya 7 eksikle çıkan Beşiktaş, son derece istekli, hareketli ve dinamik bir görüntü ortaya koydu. Başlama düdüğünden itibaren kazanma kararlılığını sahaya yansıtan siyah beyazlılarda forvet bölgesinde rakip kaleye en yakın hangi ismin oynayacağı merak konusuydu. Sergen Yalçın, tercihini Gökhan Töre’den yana kullanırken bu tercihin dün için en doğru seçim olduğu ortadaydı. Gökhan belki gol atamadı ama top tuttu, arkadaşlarına servis yaptı, hareketli oyunuyla Kayseri savunmasının dengesini bozdu. Dün N’Koudou, Ghezzal ve Ljajic skora yönelik önemli katkı sağlasa da Gökhan Töre oynadığı futbol ve çalışkanlığıyla başarılıydı. Rakip kalelere yönelik bir oyun yapısı olmadığı için eleştirilen N’Koudou 2 golle maça damga vururken; Ghezzal ve Ljajic de teknik kaliteleriyle hücumları organize etti. Dün Beşiktaş’ın rakibi Kayserispor dışında farklı bir ekip olsaydı işi daha zor olabilirdi.

ÇAKIR CiDDi HATALAR YAPTI

Bu galibiyette ve oyunda Sergen Yalçın’ın payı çok büyük. 7 eksiğe rağmen takımına ve camiasına özgüven veren Sergen Hoca’nın önünde artık 5 viraj var. Bu yoğun maç takviminde tüm takımlar olumsuzluklarla karşı karşıya kalabiliyor. Beşiktaş bu süreçte en çok kırılan takımlardan biri ve dünkü 3 puan bu açıdan çok değerli. Cüneyt Çakır gibi deneyimli bir teknik adam skora ve oyuna tesir edecek ciddi hatalar yaptı. İkinci yarıda N’Koudou’nun Emre tarafından düşürülmesi açık penaltıydı. Bir maçta 2 penaltı verilmez diye bir kural yok. Ayrıca sarı kartlı oynayan ve maç boyunca 8 faul yapıp rekor kıran Pedro Henrique’nin Montero’nun yüzüne darbesinin ikinci sarı karttan atılmaması da Çakır’ın önemli hatasıydı.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...