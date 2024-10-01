Beşiktaş'ın Kayseri'deki 3 gollü galibiyeti sonrası övgü ve tespit: İki soru işareti var | Sahada bir pırlanta gibi

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabaka, siyah - beyazlıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Gedson Fernandes ve Ciro Immobile (2) kaydetti.

Bu skorun ardından Avrupa'daki Ajax maçının yaralarını saran Beşiktaş, puanını 16'ya yükseltti.

Yazarlarımız Uğur Meleke ve Güntekin Onay, karşılaşmayı köşelerinde mercek altına aldı.

İşte yorumlar:

Uğur Meleke: Frankfurt enerjisi farklı olmalı

Avrupa’daki temsilcilerimiz 15 gün içinde 3 lig, 2 de uluslararası maç oynadıkları sıkışık bir fikstür içindeler. Haliyle her teknik adam bu 5 maçı bir bütün halinde düşünüp, oyuncularını ekonomik kullanmaya çalışıyor. Giovanni van Bronckhorst da bunlardan biri. Ancak ben Hollandalı Hoca’nın bu 450 dakikalık süreçte formayı en rasyonel biçimde bölüştürebildiği kanaatinde değilim. Elbette hocaya büyük saygı duyuyorum ancak seçimleriyle ilgili de kafamda küçük soru işaretleri var.

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PERŞEMBE PLANI NE?

1-) Ajax koçu Francesco Farioli, aynen Van Bronckhorst gibi iki santrforu Brobbey/Weghorst arasında dakikaları bölüştürdü. As santrforu Brobbey’yi Beşiktaş’a karşı oynatırken, alternatifi Weghorst’u ligde Go Ahead maçında kullandı. Zaten doğru olan da o...

Ancak Van Bronckhorst, İmmobile’yi Eyüp maçında kullanıp, 2007’li Mustafa’yı Amsterdam Arena’da 60 bin kişinin önüne çıkardı.

Bence orada doğru seçim Mustafa’yı Eyüp önünde kullanıp, Amsterdam’da İmmobile’nin deneyimiyle başlamaktı. Dün Kayseri’de de İmmobile 90 dakika oynadı. Perşembe için hocanın planı ne acaba, merak ediyorum doğrusu.

HÜCUM PRES SINAVI

2-) Eyüp maçında Beşiktaş’ın tattığı bir başka deneyim de Arda Turan’ın talebelerinin hücum presi idi. Birçok kez baskıyla top kazanıp pozisyon yarattı Eyüp o gün. Ben Van Bronckhorst’un o Eyüp deneyiminden faydalanarak Amsterdam’da hücum prese daha hazırlıklı olacağını ümit ediyordum. Öyle olmadı. Hatta dün Kayseri de Beşiktaş’a karşı önde baskıyla başlayıp zorladı siyah beyazlıları çıkışlarda. Eintracht Frankfurt maçında umarım biraz daha gelişmiş olur bu konuda siyah beyazlılar.

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iKi BiREYSEL HATA

Dün Beşiktaş göze hoş gelen, tempolu bir futbol oynamadı ama iki bireysel hatayı değerlendirip iki golle çekti maçın fişini.

Umarım Eintracht Frankfurt önünde daha enerjik bir Beşiktaş izleriz Dolmabahçe’de.

Güntekin Onay: Gedson Fernandes bir pırlanta

Beşiktaş, dün Kayseri deplasmanında 1-0’a kadar zorlandı. Bunun nedeni Kayserispor’un ön alan baskısı karşısında yapılan pas hatalarıydı. Abartılı bir direkt oyun oynama arzusu sahayı enine kullanama ve sol kanatta oynayan Ernest Muci’nin yetersizliği de diğer faktörler idi. Kanatlarda sadece Milot Rashica ile etkili olmaya çalışmak da Beşiktaş’ın oyununu olumsuz etkiledi.

iMMOBiLE’YE POZiSYON ÜRETiLMELi

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İkinci yarıda Kayserispor’un genç futbolcusu Baran Ali Gezek’in bireysel hatasıyla topu çalan Gedson Fernandes’in golü maçın dönüm noktasıydı. 1-0’dan sonra Kayserispor’un bıraktığı geniş alanlara siyah beyazlıların cezayı kesecek çok oyuncusu var. Ve Ciro İmmobile’nin 2 golüyle Beşiktaş sonuca rahat gitti. İtalyan golcü pozisyona daha çok sokulmalı. Bir golcü için istikrar çok önemli. Bu tip santrforlar attıkça atmaya devam eder.

Dün 3-0’dan sonra final paslarında isabet olsa daha da farklı olabilirdi. Karşılaşmada siyah beyazlı takım adına sahanın en iyileri Gedson Fernandes ve Milot Rashica idi.

HAKEMLER 2 PENALTIYI ES GEÇTi

Al-Musrati ve Arthur Masuaku’nun yüksek pas kalitesini de aradı siyah beyazlılar. Ajax-Eintracht Frankfurt maçları arasında Kayseri deplasmanında alınan 3 farklı galibiyet Beşiktaş açısından çok değerli.

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Ancak dün, maçın hakemi Atilla Karaoğlan ve VAR’daki Emre Kargın açısından kesinlikle unutulması gereken bir geceydi. Futboldan hiç anlamayan birisinin bile vereceği 2 net penaltıyı es geçen Karaoğlan, iki takımın oyuncularına kolay ve gereksiz sarı kartlar gösterirken, hakemlik açısından çok da zor olmayan bir karşılaşmada sınıfta kaldı.