Beşiktaş’ın kapısından döndü, Galatasaray’ın umudu oldu

Kerem, futbolcu olabilmek umuduyla pek çok sıkıntıya yıllarca göğüs gerdi...

2014 yılında Başakşehir’in düzenlediği seçmeleri kazanan tek isim olup kulübün altyapısına alındı.

İzmitli olan Kerem, Başakşehir Kulübü kalacak yer tahsis etmediği için bir yıl özel bir yurtta kaldı.

2015’te Beşiktaş’tan teklif aldı ancak Başakşehir elini çabuk tutup profesyonel sözleşme imzaladı.

Başakşehir’den Bodrumspor’a kiralandı. Dönüşünde pilot takım Erokspor’a kiralanmayı reddedince kadro dışı bırakıldı.

Kadro dışı olduğu 1 sene boyunca haftanın 5 günü İzmit-İstanbul arasında gidip gelerek kendisine gösterilen sahada idmana çıktı.

Bu sezon 850 bin TL alacak olan Kerem’in kazandığı para önümüzdeki her yıl 50’şer bin TL artacak. Genç oyuncu 6 gol, 2 asist üretti.

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