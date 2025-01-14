Beşiktaş'ın kanat adayı Viborglu Serginho

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Beşiktaş’ta, başkan Serdal Adalı ve yönetimi yeni teknik direktörü belirlemek için çalışmalarını sürdürürken ara transfer döneminin dün resmen başlamasıyla birlikte yapılacak oyuncu takviyeleri için de düğmeye basıldı. Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun iddiasına göre siyah beyazlılar, Danimarka ekibi Viborg’da forma giyen Portekizli kanat oyuncusu Serginho ile ilgileniyor. Espanyol’un da ilgisinin bulunduğu belirtilen 23 yaşındaki futbolcu bu sezon Viborg’da 15 maçta süre bulup 3 gol attı ve 13 asist yaptı.

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GÜNCEL PiYASA DEĞERi 1.7 MiLYON EURO

Asıl mevkisi sol kanat olan ancak 10 numara ve sağ kanatta da görev yapabilen Yeşil Burun Adaları asıllı Portekizli futbolcunun güncel piyasa değeri 1.7 milyon Euro olarak gösteriliyor. 2023-24 Temmuz sezonu öncesi Portekiz ekibi Estoril’den 500 bin Euro bonservisle alınan Serginho’nun Danimarka ekibi ile 2026 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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