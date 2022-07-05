Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Weghorst ve Rıdvan Yılmaz...

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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için Avusturya'nın Salzburg şehrine gitti. Siyah-beyazlı takım Bad Haring bölgesinde 16 Temmuz'a kadar kamp yapacak.

Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael, 34 oyuncuyu kamp kadrosuna dahil etti. Romain Saiss, Rachid Ghezzal ve Kevin N'Koudou'nun 6 Temmuz'da katılacağı kamp için Avusturya'ya götürülen 31 oyuncular şu şekilde:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Emre Bilgin, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Valentin Rosier, Welinton Souza, Francisco Montero, Serdar Saatçı, Aytuğ Batur Kömeç, Badra Cisse, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz, Emrecan Terzi, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Kartal Kayra Yılmaz, Salih Uçan, Emirhan İlkhan, Josef De Souza, Gedson Fernandes, Necati Bilgiç, Berkay Vardar, Abdullah Aydın, Ajdin Hasic, Kenan Karaman, Tyler Boyd, Emirhan Delibaş, Oğuzhan Akgün, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy.

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WEGHORST LİSTEDE YOK, RIDVAN YILMAZ VAR

Beşiktaş'ın İstanbul'a getirdiği ve görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği yeni transfer Wout Weghorst kamp kadrosunda yer almazken Eintracht Frankfurt'a transferi söz konusu olan ancak görüşmelerde pürüz çıkan Rıdvan Yılmaz kadroya dahil edildi.