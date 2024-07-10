Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! 5 isim Slovenya'ya götürülmedi...

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Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş’ın Slovenya kampı kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlılarda; Ante Rebic, Alex Oxlade-Chamberlain, Tayfur Bingöl, Daniel Amartey ve Franscisco Montero kamp kadrosunda yer almayan isimler oldu.

Öte yandan A Milli Futbol Takımı ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) mücadele eden Semih Kılıçsoy’un ise 15 Temmuz’da kampa katılacağı belirtildi.

Beşiktaş’ın Slovenya kamp kadrosu şu şekilde:

Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Jonas Svensson, Onur Bulut, Arda Berk Özüarap, Tayyip Talha Sanuç, Necip Uysal, Bahtiyer Zaynutdinov, Gabriel Paulista, Omar Colley, Emrecan Uzunhan, Arthur Masuaku, Serkan Emrecan Terzi, Demir Ege Tiknaz, Amir Hadziahmetovic, Jean Onana, Salih Uçan, Ernest Muçi, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Almoatasem Al Musrati, Milot Rashica, Ajdin Hasic, Jackson Muleka, Vincent Aboubakar, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç.