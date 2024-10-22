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Beşiktaş'ın kalesinde Lyon ve Galatasaray maçları öncesi belirsizlik! Mert kesin yok, Ersin Destanoğlu belki...

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#Beşiktaş#Mert Günok#Süper Lig
Beşiktaşın kalesinde Lyon ve Galatasaray maçları öncesi belirsizlik Mert kesin yok, Ersin Destanoğlu belki...
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 07:00

Konyaspor maçında sakatlanan Mert Günok, Avrupa Ligi’ndeki Lyon maçının yanı sıra G.Saray derbisinde de yok.

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Mert’in sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptanırken, E.Frankfurt maçında sakatlanan Ersin Destanoğlu da tam hazır değil. Bu durumda Fransa’da ya 19 yaşındaki Göktuğ ya da 18 yaşındaki Emir kalede olacak.

Beşiktaş’ta omzundan yaşadığı probleme rağmen Konyaspor maçında 90 dakika sahada kalan kaleci Mert Günok’un durumu moralleri bozdu. Kulüpten yapılan açıklamada “Konyaspor maçında sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendirilen Mert Günok’un sol omuz üst kas grubunda (supraspi natus) tendon yaralanması saptanmıştır” denilirken tecrübeli eldivenin perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak Lyon maçının yanı sıra pazartesi günkü Galatasaray derbisinde forma giyemeyeceği öğrenildi.

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A TAKIMLA MAÇLARI YOK

Kartal’da E.Frankfurt maçında sakatlanan ve sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen Ersin Destanoğlu da tam hazır olmadığı için forma giyemeyecek. Bu durumda Lyon deplasmanında Beşiktaş’ın kalesini henüz A takımla hiç maça çıkmayan 2 oyuncudan ya 19 yaşındaki Göktuğ Baytekin ya da 18 yaşındaki Emir Yaşar koruyacak.

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#Beşiktaş#Mert Günok#Süper Lig

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