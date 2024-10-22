Beşiktaş'ın kalesinde Lyon ve Galatasaray maçları öncesi belirsizlik! Mert kesin yok, Ersin Destanoğlu belki...

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Mert’in sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptanırken, E.Frankfurt maçında sakatlanan Ersin Destanoğlu da tam hazır değil. Bu durumda Fransa’da ya 19 yaşındaki Göktuğ ya da 18 yaşındaki Emir kalede olacak.

Beşiktaş’ta omzundan yaşadığı probleme rağmen Konyaspor maçında 90 dakika sahada kalan kaleci Mert Günok’un durumu moralleri bozdu. Kulüpten yapılan açıklamada “Konyaspor maçında sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendirilen Mert Günok’un sol omuz üst kas grubunda (supraspi natus) tendon yaralanması saptanmıştır” denilirken tecrübeli eldivenin perşembe günü UEFA Avrupa Ligi’nde oynanacak Lyon maçının yanı sıra pazartesi günkü Galatasaray derbisinde forma giyemeyeceği öğrenildi.

A TAKIMLA MAÇLARI YOK

Kartal’da E.Frankfurt maçında sakatlanan ve sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen Ersin Destanoğlu da tam hazır olmadığı için forma giyemeyecek. Bu durumda Lyon deplasmanında Beşiktaş’ın kalesini henüz A takımla hiç maça çıkmayan 2 oyuncudan ya 19 yaşındaki Göktuğ Baytekin ya da 18 yaşındaki Emir Yaşar koruyacak.