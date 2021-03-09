MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, gelecek vadeden futbolcular listesinde
GeriFutbol Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, gelecek vadeden futbolcular listesinde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 09.03.2021 - 12:35 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, gelecek vadeden futbolcular listesinde

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, gelecek vadeden futbolcular listesinde

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), gelecek vadeden 2001 doğumlu futbolcular listesinin 5. sırasında Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'na yer verdi.

CIES'ten yapılan açıklamaya göre, futbolcuların liglerdeki görev süreleri baz alınarak hazırlanan listenin ilk sırasında Arsenal'dan Bukayo Saka yer aldı. 

Manchester United'da forma giyen Mason Greenwood'un ikinci, Monacolu Benoit Badiashile'in üçüncü olduğu listeye Ersin Destanoğlu 5. sıradan girdi.

Siyah-beyazlı kaleciden başka Türk oyuncunun bulunmadığı 25 kişilik listenin ilk 10 sırası şöyle:

1- Bukayo Saka (Arsenal)
2- Mason Greenwood (Manchester United)
3- Benoit Badiashile (Monaco)
4- Myron Boadu (AZ Alkmaar)
5- Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)
6- Charles De Ketelaere (Club Brugge)
7- Jason Knight (Derby County)
8- Anatoliy Trubin (Shakhtar Donetsk)
9- Curtis Jones (Liverpool)
10- Michael Olise (Reading)

 

Beşiktaşın kalecisi Ersin Destanoğlu, gelecek vadeden futbolcular listesinde

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi