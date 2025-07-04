Beşiktaş'ın kadro mühendisi Serdal Adalı! 6 oyuncu daha görüşme odasına

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Yeni transferlere yer açabilmek için kadrosundan birçok oyuncuyla vedalaşması gereken Beşiktaş’ta başkan Serdal Adalı, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in verdiği liste doğrultusunda vedalaşılacak isimlerle tek tek görüşüp yolları ayırıyor.

Siyah beyazlılarda yöneticilik yaptığı dönemde de gerek takıma kazandırılan gerekse vedalaşılacak isimleri ikna etme konusunda oldukça başarılı olan Adalı, Solskjaer’in takım ruhunu hissettirmeyen oyuncuları kampa götürmeyeceğini iletmesinin ardından bizzat kolları sıvadı. Transferde tek yetkili olan Beşiktaş Başkanı, Ciro İmmobile’nin ardından Alex Oxlade-Chamberlain’i de ayrılık için ikna etti.

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GÜNEŞ İSTEDİ, ÇEBİ TRANSFER ETTİ

Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi’nin başkanlığı döneminde Şenol Güneş’in isteği üzerine 2023’te İngiliz futbolcu ile 3 yıllık kontrat imzalamıştı. Siyah beyazlılar, Chamberlain’i 1.5 milyon Euro imza parası ve yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücretle renklerine katarken sözleşmede 10 bin Euro’luk maç başı da bulunuyordu. Vergilerle yıllık maliyeti 4.5 milyon Euro olan 31 yaşındaki futbolcu ile görüşme yapan Adalı hem yeni sezon planlarında yer almadığı hem de sakatlık problemi nedeniyle katkı sağlamasının zor olduğuna vurgu yaparak Chamberlain’le 1.5 milyon Euro tazminatla vedalaştı.

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6 OYUNCU DAHA GÖRÜŞME ODASINA

Siyah-beyazlılar sadece yıllık maaşı 6 milyon Euro olan, 2 milyon Euro’luk imza parası ve 2.5 milyon Euro’luk vergisi ile birlikte yıllık maliyeti 10.5 milyon Euro’yu bulan İmmobile’yi de 2 milyon 650 bin Euro’ya ikna etmişti. Kartal böylece Chamberlain ile birlikte yıllık maliyetleri 15 milyon Euro olan 2 yıldızına yaklaşık 4 milyon Euro karşılığında veda etti. Serdal Adalı, takımdan ayrılmak için tazminat isteyen Zaynutdinov, Onana, Al Musrati, Mario, Rashica, Uduokhai tek tek görüşmelerin sürdürdüğünü vurgularken bu isimlerin kulübe yükünü azaltmak için çalıştıklarını söyledi.