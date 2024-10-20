Beşiktaş’ın kadın voleybol maçında büyük kavga

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İkinci set sırasında Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın korumaları ve Beşiktaşlı yetkililer arasında kavga çıktı. Kavganın küfürleşme nedeniyle çıktığı öne sürülürken iki taraf arasında yumruklaşmalar yaşandı. Olaya Beşiktaşlı taraftarlar da karıştı. Karşılaşma da uzun süre durdu.

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Beşiktaş Kulübü yaşananlara tepki gösterirken, “Salona girer girmez protokol tribününde büyük bir kibirle kendisinin neden kapıda karşılanmadığını sorgulayan, ardından tahrik edici ve tehditkâr tavırlarıyla yöneticilerimize gösterdiği kaba davranışlarla ortamı geren, küfür eden, korumalarının müdahalesi neticesinde yöneticilerimizin yaralanmasına neden olan Bahçelievler Belediye Başkanı ve korumalarını kınıyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı. Karşılaşmayı ise Bahçelievler 3-1 kazandı.

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Diğer sonuçlar:

Sigorta Shop-F.Bahçe: 0-3, Vakıfbank-Aras Kargo: 3-1, Nilüfer Bld-Aydın BB: 3-0, Kuzey Boru-THY: 1-3, Galatasaray-Zeren: 3-0, Eczacıbaşı-Sarıyer Bld: 3-0.