Beşiktaş'ın kâbusu Başakşehir! Son 6 maçta 5. yenilgi

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Milli aranın ardından Süper Lig’deki ilk maçına Medipol Başakşehir karşısında çıkan Beşiktaş, sahadan yenilgiyle ayrıldı ve son 2 deplasman sınavında da puan alamadı.

Kartal ayrıca son dönemde turuncu lacivertliler karşısındaki başarısız sonuçlara da bir yenisini ekledi. Siyah beyazlılar, Medipol Başakşehir’le deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmada 5. kez rakibine mağlup olarak kendisi adına adeta kâbus gibi bir

tablonun altına imza atmış oldu.

YiNE SERi YAPAMADI

Başakşehir'i geçen sezon dış sahada deviren Kartal, buna rağmen dün yenildi ve bir ilki başarma şansını yitirmiş oldu. Beşiktaş’ın tarihinde Medipol Başakşehir deplasmanlarında üst üste 2 galibiyeti bulunmuyor.

Başakşehir, Beşiktaş’ı konuk ettiği 14. Süper Lig karşılaşmasında da siyah beyazlıların filelerini havalandırmayı başardı.

8 iSABETLi ŞUTA iZiN VERDi, REKORU TERSTEN KIRDI

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Başakşehir dün Beşiktaş kalesine 8 isabetli şut çekti. Kartal bu istatistikte kendisi adına sezonun en kötü performansına imza atarken, 11 isabetli şuta izin verdiği 2014-15’te sezonundaki Konyaspor karşılaşmasından bu yana 6. kez kalesinde 8 isabetli şut gördü.