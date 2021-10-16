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Beşiktaş'ın kâbusu Başakşehir! Son 6 maçta 5. yenilgi

#Beşiktaş#Başakşehir#Süper Lig
Beşiktaşın kâbusu Başakşehir Son 6 maçta 5. yenilgi

Beşiktaş, rakibiyle deplasmanda oynadığı son 6 maçta 5. kez kaybetti. Altay’ın ardından Medipol Başakşehir’e de yenilerek üst üste 2. dış saha sınavında puan alamayan Beşiktaş, turuncu lacivertliler önünde son dönemde çok büyük şanssızlık yaşıyor.

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Milli aranın ardından Süper Lig’deki ilk maçına Medipol Başakşehir karşısında çıkan Beşiktaş, sahadan yenilgiyle ayrıldı ve son 2 deplasman sınavında da puan alamadı.

Kartal ayrıca son dönemde turuncu lacivertliler karşısındaki başarısız sonuçlara da bir yenisini ekledi. Siyah beyazlılar, Medipol Başakşehir’le deplasmanda oynadığı son 6 karşılaşmada 5. kez rakibine mağlup olarak kendisi adına adeta kâbus gibi bir
tablonun altına imza atmış oldu.

Başakşehir-Beşiktaş maçında iki kaleciden de hatalar Golden sonra...

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YiNE SERi YAPAMADI

Başakşehir'i geçen sezon dış sahada deviren Kartal, buna rağmen dün yenildi ve bir ilki başarma şansını yitirmiş oldu. Beşiktaş’ın tarihinde Medipol Başakşehir deplasmanlarında üst üste 2 galibiyeti bulunmuyor.

Başakşehir, Beşiktaş’ı konuk ettiği 14. Süper Lig karşılaşmasında da siyah beyazlıların filelerini havalandırmayı başardı.

8 iSABETLi ŞUTA iZiN VERDi, REKORU TERSTEN KIRDI

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Başakşehir dün Beşiktaş kalesine 8 isabetli şut çekti. Kartal bu istatistikte kendisi adına sezonun en kötü performansına imza atarken, 11 isabetli şuta izin verdiği 2014-15’te sezonundaki Konyaspor karşılaşmasından bu yana 6. kez kalesinde 8 isabetli şut gördü.

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#Beşiktaş#Başakşehir#Süper Lig

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