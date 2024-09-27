Beşiktaş'ın kabusu Ajax!

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Beşiktaş'ın Hollanda ekibi Ajax karşısındaki kötü serisi dün UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan karşılaşmada da devam attı. Amsterdam ekibiyle daha önce Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası (1966), Kupa Galipleri Kupası (1993) ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde (2021) toplam 6 kez mücadele eden siyah beyazlılar 7. maçta da sahadan mağlubiyet ile ayrıldı.

Hollanda temsilcisi ile oynadığı karşılaşmalarda en az ikişer gol yiyen Kartal dünkü sonuçla birlikte toplamda 17 kez topu ağlarından çıkardı. Bu seride sadece 3 kez gol sevinci yaşayan temsilcimiz 4 karşılaşmada ise suskun kaldı.

AJAX AVRUPA'DA EN ÇOK BEŞİKTAŞ'I YENDİ

Avrupa kupaları tarihinde Ajax’ın hiç yenilgi almadan en çok karşılaştığı takım da 7’de 7 yaptığı Beşiktaş. Siyah beyazlı takım ayrıca Hollanda takımlarıyla Avrupa kupalarında dün akşam 11. kez karşı karşıya geldi. Kartal, Ajax, Feyenoord ve PSV Eindhoven takımlarıyla oynadığı bu maçlarda 8 mağlubiyet alırken, 3 galibiyet elde etti. Bu arada Beşiktaş’ı çalıştıran Giovanni van Bronckhorst’un 2015 yılında başlayan teknik direktörlük kariyerinde en fazla resmi maç mağlubiyeti aldığı rakibi de Ajax (9).