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Beşiktaş'ın Kaan Ayhan inadı! Devre arasında Sassuolo’nun kapısı çalınacak

#Beşiktaş#Kaan Ayhan#Transfer
Beşiktaşın Kaan Ayhan inadı Devre arasında Sassuolo’nun kapısı çalınacak

Devre arası transfer dönemi için şimdiden düğmeye basan Beşiktaş, Serie A takımlarından Sassuolo’da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan için tekrar devreye girdi.

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Yaz döneminde Ayhan için yaptığı yoğun girişimleri sonuçlandıramayan siyah beyazlı yönetim, 26 yaşındaki stoper için strateji değiştirdi.

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO

Daha öncesi İtalyan ekibinin kapısını satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğiyle çalan Beşiktaş Yönetimi, bu sefer yıldız oyuncunun doğrudan bonservisini almak için teklifte bulunacak.

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6 milyon Euro değer biçilen Kaan’ın bu sezon sadece 3 maçta, o da toplam 98 dakika şans bulabilmesi, pazarlık masasına oturmak isteyen Kartal’ın elini de çok güçlendiriyor.

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#Beşiktaş#Kaan Ayhan#Transfer