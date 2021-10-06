Beşiktaş'ın Kaan Ayhan inadı! Devre arasında Sassuolo’nun kapısı çalınacak

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Yaz döneminde Ayhan için yaptığı yoğun girişimleri sonuçlandıramayan siyah beyazlı yönetim, 26 yaşındaki stoper için strateji değiştirdi.

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO

Daha öncesi İtalyan ekibinin kapısını satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğiyle çalan Beşiktaş Yönetimi, bu sefer yıldız oyuncunun doğrudan bonservisini almak için teklifte bulunacak.

6 milyon Euro değer biçilen Kaan’ın bu sezon sadece 3 maçta, o da toplam 98 dakika şans bulabilmesi, pazarlık masasına oturmak isteyen Kartal’ın elini de çok güçlendiriyor.