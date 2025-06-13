Beşiktaş'ın istediği Salih Özcan'ın bonservisi 5 milyon Euro!

Haberin Devamı

Borussia Dortmund, Beşiktaş’ın kadrosuna katmak istediği isimler arasında yer alan Salih Özcan için istediği rakamı belirledi. Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan milli futbolcunun hem maaş yükünden kurtulmak hem de bonservisinden para kazanmak isteyen Alman ekibi milli futbolcuyu 5 milyon Euro’ya satmaya hazır. Bild gazetesi, Dortmund’un Salih Özcan’i 3 yıl önce Köln’den aldığı fiyata satmaya sıcak baktığını belirtirken Beşiktaş’ın yanı sıra 27 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray ile Köln’ün de istediğini yazdı.

Gözden Kaçmasın Galasaraylı yıldız için sürpriz transfer iddiası: Fatih Terim istiyor Haberi görüntüle

ADALI ‘iLGiLENiYORUZ’ DEDi

Siyah beyazlıların başkanı Serdal Adalı geçtiğimiz günlerde Salih Özcan ile ilgili olarak “İlgileniyoruz. Ağırlık genç, yerli, Türk. Çünkü maalesef Türkiye’de milli takımda oynayan oyuncularımızın kulüplerinden ayrılma gibi bir şansları yok” derken yönetimin istenen rakam karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Haberin Devamı