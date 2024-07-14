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Beşiktaş'ın Immobile transferi, İtalya'da büyük yankı uyandırdı: İstanbul'da krallar gibi

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#Beşiktaş#Transfer#Immobile
Beşiktaşın Immobile transferi, İtalyada büyük yankı uyandırdı: İstanbulda krallar gibi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2024 07:00

Golcü futbolcunun Lazio’dan ayrılıp Beşiktaş’a transfer olması ve karşılanması İtalya’da büyük yankı yarattı. Çizme medyası, Ciro İmmobile’nin Serie A’da 4 kez gol kralı olmasına gönderme yaparak, “İstanbul’da krallar gibi karşıladılar” dedi.

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Beşiktaş’ın Serie A’da 4 kez gol kralı olan Ciro İmmobile’yi transfer etmesi İtalya’da büyük yankı yarattı. Çizme medyası, 7 yıldır forma giydiği Lazio’ya veda eden yıldız futbolcunun imza için gittiği İstanbul’da krallar gibi karşılandığını yazdı: 

Corriere dello Sport: “Sansasyonel görüntüler! Lazio’nun eski kaptanı İmmobile, iki menajeri Alessandro Moggi ve Marco Sommella ile birlikte Türkiye’ye gitti ve krallar gibi karşılandı. Bu sahnelerin Avrupa’da yankı uyandıracağı kesin.”

Tuttomercato: “Kralın gözyaşları. Ciro İmmobile’nin vedası bir dönemin sonu anlamına geliyor ve taraftarları Lazio tarihinin en büyük golcüsünden mahrum bırakıyor.”

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#Beşiktaş#Transfer#Immobile

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