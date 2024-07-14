Beşiktaş'ın Immobile transferi, İtalya'da büyük yankı uyandırdı: İstanbul'da krallar gibi

Haberin Devamı

Beşiktaş’ın Serie A’da 4 kez gol kralı olan Ciro İmmobile’yi transfer etmesi İtalya’da büyük yankı yarattı. Çizme medyası, 7 yıldır forma giydiği Lazio’ya veda eden yıldız futbolcunun imza için gittiği İstanbul’da krallar gibi karşılandığını yazdı:

Corriere dello Sport: “Sansasyonel görüntüler! Lazio’nun eski kaptanı İmmobile, iki menajeri Alessandro Moggi ve Marco Sommella ile birlikte Türkiye’ye gitti ve krallar gibi karşılandı. Bu sahnelerin Avrupa’da yankı uyandıracağı kesin.”

Tuttomercato: “Kralın gözyaşları. Ciro İmmobile’nin vedası bir dönemin sonu anlamına geliyor ve taraftarları Lazio tarihinin en büyük golcüsünden mahrum bırakıyor.”