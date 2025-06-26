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Beşiktaş'ın ilk transferi Portekiz'den! İşte Jurasek'in İstanbul'a geliş tarihi...

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#Transfer#Beşiktaş#Jurasek
Beşiktaşın ilk transferi Portekizden İşte Jurasekin İstanbula geliş tarihi...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2025 22:32

Beşiktaş, David Jurasek transferi için Benfica ve oyuncu tarafıyla anlaşmaya vardı.

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor.

Arthur Masuaku ile sözleşme yenilemeyen siyah-beyazlılardan transfer hamlesi geldi.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş, bonservisi Benfica'da olan Çekyalı David Jurasek ile anlaşmaya vardı.

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İLK TRANSFER GELİYOR

Siyah-beyazlıların, yaz dönemindeki ilk transferi olmaya hazırlanan 24 yaşındaki Çekyalı milli oyuncu, hafta sonu sağlık kontrolü için İstanbul’a gelecek.

Beşiktaşın ilk transferi Portekizden İşte Jurasekin İstanbula geliş tarihi...

HOFFENHEIM'DA BİR SEZON

Jurasek, geride kalan sezonda kiralık olarak forma giydiği Alman ekibi Hoffenheim'da 22 maça çıktı. 1122 dakika sahada kalan Çekyalı sol bek, 3 asistlik katkı verdi.

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12 KEZ MİLLİ OLDU

Çekya Milli Takımı formasıyla da 12 maça çıkan Jurasek; 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Futbola Zbrojovka Brno altyapısında başlayan David Jurasek, daha sonra SK Prostejov, Mlada Boleslav ve Slavia Prag'da oynadı.

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#Transfer#Beşiktaş#Jurasek

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