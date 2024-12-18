Beşiktaş'ın iki eski futbolcusuna doping cezası! Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş'tan ortak açıklama

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın iki eski futbolcusu Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş, doping testlerinin pozitif çıkması üzerine 4 yıl futboldan men cezası aldı.



Şu anda kulüpsüz olan iki genç futbolcu, konuyla ilgili ortak bir açıklama yaptı.