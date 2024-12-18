Beşiktaş'ın iki eski futbolcusuna doping cezası! Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş'tan ortak açıklama

Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 21:10
Doping testleri pozitif çıkan ve 4 yıl futboldan men cezası alan futbolcular Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş, konuyla ilgili ortak bir açıklama yayınladı.Doping testleri pozitif çıkan ve 4 yıl futboldan men cezası alan futbolcular Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş, konuyla ilgili ortak bir açıklama yayınladı.
Beşiktaş'ın iki eski futbolcusu Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş, doping testlerinin pozitif çıkması üzerine 4 yıl futboldan men cezası aldı.
Şu anda kulüpsüz olan iki genç futbolcu, konuyla ilgili ortak bir açıklama yaptı.