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Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Weghorst: Keşke Türkiye de Dünya Kupası'nda olsaydı

Güncelleme Tarihi:

#Dünya Kupası#Wour Weghorst#Beşiktaş
Beşiktaşın Hollandalı golcüsü Weghorst: Keşke Türkiye de Dünya Kupasında olsaydı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2022 09:27

Beşiktaş'ın yıldızı Wout Weghorst, 2022 Dünya Kupası'nda Hollanda ile Ekvador arasında oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Wout Weghorst, 2022 Dünya Kupası A Grubu'nda oynanan ve 1-1 biten Hollanda - Ekvador maçı sonrası TRT Spor'a konuştu.

A Grubu'ndaki durum ve Hollanda'nın Dünya Kupası'ndaki şansıyla ilgili konuşan Weghorst; "Ekvador'la 4 puandayız. İki taraf da kazanmak için mücadele etti bu akşam. Bazı şeyleri daha iyi yapmamız gerektiğini gördük. Çok fazla pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Daha iyi gelişmemiz gerektiğini fark ettik. Eğer bu turnuvada ilerlemek istiyorsak bunun farkına varmalıyız. Herkes tek tek deniyor şansını. Bazı şeyler var ki... Konuşmak istemiyorum, herkes ayrı bir mücadele içinde. Kendimize karşı dürüst olmalıyız, bazı şeyleri iyileştirmemiz gerekiyor daha iyi oynayarak." dedi.

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"KEŞKE TÜRKİYE DE KUPADA OLSAYDI"

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Süper Lig ve Türk futboluyla ilgili görüşleri de sorulan Weghorst; "Keşke Türkiye de Dünya Kupası'nda olsaydı. Türkiye Ligi çok iyi oyunculara sahip. Beşiktaş taraftarına selamlarımı gönderiyorum. Yakında görüşürüz."

11 DAKİKA SÜRE ALDI

Hollanda'nın Senegal'i 2-0 yendiği maçta süre alamayan Weghorst, 1-1 biten Ekvador maçının sonlarında oyuna girdi ve 11 dakika süre aldı.

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#Dünya Kupası#Wour Weghorst#Beşiktaş

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