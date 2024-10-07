Beşiktaş’ın hocası beraberliğin sebebini şu sözlerle açıkladı

Haberin Devamı

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, 3 günde 1 maça çıktıkları için yorgunluk yaşadıklarıını söyledi. Hollandalı teknik adam, “Zor bir maç olacaktı zaten. Birkaç haftadır 3 günde 1 maça çıkıyoruz. Fiziksel bir maç oldu bugün. Defans arkasına atılan toplar anlamında fiziksel bir maçtı. Biz savaştık. İstediğimiz galip gelmekti tabii ki. 1-0’ı bulduk. Sonra iki taraflı oyun oldu. Rakibe çok fırsat verdik. Fiziksel ve mental yorgunluk oluştu. Doğru kararları veremedik oyunu kontrol etme anlamında” ifadesini kullandı.

PANİK YOK, DAHA ÇOK MAÇIMIZ VAR

Milli maç sonrasının daha zor geçeceğini vurgulayan Van Bronckhorst, “Her maçta galibiyet için elimizden geleni yapacağız. Savaşacağız. Konya maçıyla lige tekrar döneceğiz. Gelişme göstereceğimiz şeyler var. Hala yenilmedik. Panik yapacak bir durum yok. Çok fazla maçımız var. Bir sonraki maçta daha iyi olmayı istiyoruz.” dedi. Hollandalı hoca, Semih ile ilgili bir soruya şu yanıtı verdi: “Semih genç ve gelişim gösteren bir oyuncu. Ben kendisine yardımcı oluyorum. Çok daha iyi bir oyuncu olacak. Bir sonraki bölümde, oynayabilir.”

Haberin Devamı

1-1’LiK BERABERLiK BEŞiKTAŞ’A YAKIŞMADI

Beşiktaş’ın file bekçisi Mert Günok, son anda alınan beraberliğin kendilerine yakışmadığını söyledi. Siyah beyazlı file bekçisi, “Son dakikaya kadar 3 puanı alıp eve dönecektik ama son dakikada gelen golle 2 puan kaybıyla dönüyoruz. Bize yakışmadı. Çok daha öncesinde 2. golü bulmalıydık. Çok da pozisyona girdiğimiz söylenemez. Üzgünüz” dedi. Mert, kadın ve çocuklara yapılan saldırıları da kınarken, “Umarım bu olaylar bir an önce son bulur. Büyüklerimiz bu konuda gerekenleri yapar umarım. Kadınlarımız ve çocuklarımız korunur” diye konuştu.