Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Vida'nın menajerinden flaş transfer açıklaması!

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford, Beşiktaş 'ın tecrübeli stoperi Domagoj Vida ile ilgileniyor. Ligde kalma mücadelesi veren İngiliz kulüp, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle çıkış yakalamanın peşinde.

Domagoj Vida'nın temsilcisi Uğur Avadan, Radyospor'da Özgür Sancar'a konuk olarak, Watford transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'YAZILANLAR DOĞRU'

Watford'un transfere olan ilgisini doğrulayan Uğur Avadan, "Bir ilgi var tabi ki Watford'tan. Yazılanlar doğru. Bu çok normal. Daha önce de Premier Lig'den çok fazla teklif gelmişti. Şimdi de Watford'un bir ilgisi var ama Vida'nın sezon sonu kontratı bitiyor. Kontrat uzatılır, uzatılmaz, oyuncu ve kulüp arasındaki anlaşmaya bağlı. Ama devre arasında Watford'un bir isteği söz konusu." ifadelerini kullandı.

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BEŞİKTAŞ, VIDA'YI GÖNDERECEK Mİ?

Resmi teklifin gelmesi üzerine Siyah-beyazlıların tavrı ne olacağı konusunda net konuşamayan menajer, "Beşiktaş'ın tavrı ne olur açıkçası tam bilmiyorum. Sonuçta stoper mevkiisinde eksikleri var. Baktığınız zaman Vida, Montero, Welinton ve Serdar bulunuyor. Şu an çok değişik bir süreçten geçiyoruz. Covid'in en hızlı yayılan sürecindeyiz. Kulüplerin daha alternatifli, daha fazla oyuncuya ihtiyaç duyduğu bir dönemdeyiz. Beşiktaş'ın tavrı ne olur bunu kestirmek net değil." şeklinde konuştu.

VIDA AYRILMAK İSTİYOR MU?

Vida'nın transfer hakkındaki tutumu hakkında bilgi veren Avadan, "Burada önemli olan Vida'nın da görüşü. Şu an kritik dönemdeyiz. Önümüzde maçlar var. Beşiktaş Türkiye Kupası'nda devam ediyor. Herkes bitti dese de aslında şampiyonluk şansı veya ikinci olup, Şampiyonlar Ligi şansı var. Vida Beşiktaş'a konsantre ama biliyorsunuz daha transfer yeni başladı. 1 ay süre var. Bunun ne olacağını kimse bilemez. Biraz bekleyip, görmek lazım. 1 hafta, 10 gün görmek lazım. Ondan sonra daha net şeyler söylemek mümkün." dedi.(Ajansspor)