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Beşiktaş'ın hedefi kazanıp yılı mutlu tamamlamak!

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#Beşiktaş#Adana Demirspor#Süper Lig
Beşiktaşın hedefi kazanıp yılı mutlu tamamlamak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2022 07:00

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek.

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Son 5 haftada sadece 1 kez kazanıp 10 puan kaybeden Beşiktaş 2022’ye galibiyetle veda edip yeni yıla umutlu girebilmek için bugün seyircisi önünde Adana Demirspor karşısına çıkıyor.

27 puanla 3. sırada yer alan ligin flaş ekiplerinden Adana Demirspor karşısında alınacak bir galibiyet hem takımı zirveye biraz daha yaklaştıracak hem de takıma moral verecek. Olası bir puan kaybında ise 23 puanlı Kartal üst sıralardan biraz daha uzaklaşacak.

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Beşiktaşın hedefi kazanıp yılı mutlu tamamlamak

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#Beşiktaş#Adana Demirspor#Süper Lig

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