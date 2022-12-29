Beşiktaş'ın hedefi kazanıp yılı mutlu tamamlamak!

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Son 5 haftada sadece 1 kez kazanıp 10 puan kaybeden Beşiktaş 2022’ye galibiyetle veda edip yeni yıla umutlu girebilmek için bugün seyircisi önünde Adana Demirspor karşısına çıkıyor.

27 puanla 3. sırada yer alan ligin flaş ekiplerinden Adana Demirspor karşısında alınacak bir galibiyet hem takımı zirveye biraz daha yaklaştıracak hem de takıma moral verecek. Olası bir puan kaybında ise 23 puanlı Kartal üst sıralardan biraz daha uzaklaşacak.

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JOSEF 11'E DÖNÜYOR

Siyah beyazlılarda Ghezzal ile Saiss’in sakatlığı sürüyor. Şenol Güneş’in bugün orta sahayı Josef, Gedson ve Salih üçlüsünden oluşturması bekleniyor.

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