Beşiktaş'ın hedefi Eyüpspor'u sollamak!

Haberin Devamı

Avrupa kupalarına katılma yolunda hata yapmak istemeyen Beşiktaş bugün deplasmanda İkas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

38 puanla 5. sırada yer alan siyah beyazlılar ile 40 puanla 4. sıradaki eflatun sarılıların Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak mücadelesi saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmada hakem Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak.

Beşiktaş’ta Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Necip ve Paulista; Eyüpspor’da da Recep Niyaz, Dubois, Midtsjö ve Taşkın sakatlıkları nedeniyle bugün forma giyemeyecek.

Gözden Kaçmasın Avrupa devleri Yusuf Akçiçek için sıraya girdi! Bayern Münih izlemeye geliyor Haberi görüntüle

BODRUM FK-HATAYSPOR

Ligde bugün oynanacak diğer maçta Sipay Bodrum FK, saat 20.00’de Atakaş Hatayspor’u konuk edecek. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Haberin Devamı