Beşiktaş'ın hedefi Eyüpspor'u sollamak!

Güncelleme Tarihi:
Avrupa kupalarına katılma yolunda hata yapmak istemeyen Beşiktaş bugün deplasmanda İkas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.
38 puanla 5. sırada yer alan siyah beyazlılar ile 40 puanla 4. sıradaki eflatun sarılıların Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak mücadelesi saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmada hakem Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak.
Beşiktaş’ta Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Necip ve Paulista; Eyüpspor’da da Recep Niyaz, Dubois, Midtsjö ve Taşkın sakatlıkları nedeniyle bugün forma giyemeyecek.
BODRUM FK-HATAYSPOR
Ligde bugün oynanacak diğer maçta Sipay Bodrum FK, saat 20.00’de Atakaş Hatayspor’u konuk edecek. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.