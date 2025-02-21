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Beşiktaş'ın hedefi Eyüpspor'u sollamak!

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#Beşiktaş#Eyüpspor#Arda Turan
Beşiktaşın hedefi Eyüpsporu sollamak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2025 07:00

38 puanla 5. sıradaki Beşiktaş, 40 puanla 4. basamakta yer alan İstanbul ekibine konuk oluyor.

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Avrupa kupalarına katılma yolunda hata yapmak istemeyen Beşiktaş bugün deplasmanda İkas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

38 puanla 5. sırada yer alan siyah beyazlılar ile 40 puanla 4. sıradaki eflatun sarılıların Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak mücadelesi saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmada hakem Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak.

Beşiktaşın hedefi Eyüpsporu sollamak

Beşiktaş’ta Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Necip ve Paulista; Eyüpspor’da da Recep Niyaz, Dubois, Midtsjö ve Taşkın sakatlıkları nedeniyle bugün forma giyemeyecek.

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BODRUM FK-HATAYSPOR

Ligde bugün oynanacak diğer maçta Sipay Bodrum FK, saat 20.00’de Atakaş Hatayspor’u konuk edecek. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

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#Beşiktaş#Eyüpspor#Arda Turan

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