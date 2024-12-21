Beşiktaş’ın hedefi devreyi Alanya zaferiyle kapatmak

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Beşiktaş, Süper Lig’de ilk yarının son maçında bugün sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Tüpraş Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak mücadelede Cihan Aydın düdük çalacak. Ligde oynadığı son 7 maçta sadece 1 galibiyet alan siyah beyazlılar, 4 mağlubiyet, 2 de beraberlik yaşarken son maçta lig sonuncusu Adana Demirspor karşısında büyük şok yaşadı. Başkanlık seçimi ve alınan kötü sonuçlarla büyük sıkıntı çeken Beşiktaş bugün sahasında kazanarak ilk yarıyı moralli kapatmanın hesaplarını yapıyor.

ZiRVENiN 16 PUAN GERiSiNDE

Kartal, 25 puanla zirvenin 16 puan gerisinde 6. basamakta yer alırken Alanya ise 17 puanla 14. sırada. Kartal’da kırmızı kart cezalısı olan Tayyip Talha ile tedavileri süren Necip, Paulista bugün yok. İyileşen Milot ve Immobile için ise son kararı teknik ekip verecek.

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4- Beşiktaş, Süper Lig’de 2020-21’den bu yana sezonun ilk yarılarında Alanyaspor ile oynadığı hiçbir maçı kazanamadı. 4 maçta 3 kez kaybetti, 1 beraberlik aldı.