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Beşiktaş'ın son iki gündür yaşadığı talihsizliklere bir yenisi daha eklendi.

Gürcistan'a giderken uçağına yıldırım düşen ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Batum'a kara yolu aktarmasıyla yaklaşık 7 saatte ulaşabilen Beşiktaş'ın dönüş yolculuğu da çileye döndü.

Gürcistan polisinin Beşiktaşlı taraftarlara orantısız şiddeti nedeniyle yaklaşık 40 dakika duran karşılaşmayı, siyah-beyazlılar ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazanarak tüm ülkeyi sevince boğdu.

DÖNÜŞ YOLUNDA DA 3 SAAT UÇAK İÇİNDE BEKLEDİLER!

Siyah-beyazlı futbolcular, yaklaşık 3 saat boyunca Batum Havalimanı'nda yoğun rüzgar nedeniyle kalkış yapamayan uçak içinde bekledi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ: 'UÇAK HAVALANDI"

TSİ 14.25'te kulüpten konuyla ilgili yapılan yeni açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve Batum Havalimanı’nda etkili olan yoğun rüzgâr nedeniyle gecikmeli olarak kalkış yapan uçağımız havalanmıştır. Yaklaşık 1,5 saatlik uçuşun ardından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Özel Havacılık Terminali’ne iniş yapması planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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16.00 CİVARINDA İSTANBUL'A İNMELERİ BEKLENİYOR

İlk etapta İstanbul'a 13.50'de inmesi planlanan uçağın, yaşanan bu gelişmenin ardından saat 16.00 gibi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Özel Havacılık Terminali’ne iniş yapması bekleniyor.