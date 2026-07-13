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Beşiktaş'ın gündemindeki Leandro Trossard için menajerinden açıklama!

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#Beşiktaş#Leandro Trossard#Arsenal
Beşiktaşın gündemindeki Leandro Trossard için menajerinden açıklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2026 19:43

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Leandro Trossard için menajeri Dirk Hebel'den açıklama geldi.

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın listesinde yer alan Leandro Trossard hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Belçikalı yıldızın menajeri Dirk Hebel, siyah-beyazlı kulübün oyuncuyu kadrosuna katmak adına ciddi girişimlerde bulunduğunu doğruladı.

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"BEŞİKTAŞ ELİNDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTI"

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Sky DE'ye konuşan Hebel, "Beşiktaş'ın Leandro Trossard'ı transfer etmek için elinden gelen her şeyi yaptığını doğrulayabilirim. Ancak henüz herhangi bir karar verilmiş değil." ifadelerini kullandı.

Beşiktaşın gündemindeki Leandro Trossard için menajerinden açıklama

"SON KARAR TROSSARD'IN"

Tecrübeli futbolcunun geleceğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Hebel, "Leandro'nun önünde tüm teklifler masada ve kararını kısa süre içinde verecek. Kendisi dünya çapında bir oyuncu ve Arsenal'da kalma ihtimali de dahil olmak üzere önünde birçok seçenek bulunuyor." dedi.

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Beşiktaşın gündemindeki Leandro Trossard için menajerinden açıklama

PERFORMANSI

Geride kalan 2025/26 sezonunda Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 50 karşılaşmaya çıkan deneyimli kanat oyuncusu, 8 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.

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#Beşiktaş#Leandro Trossard#Arsenal

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