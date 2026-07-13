Beşiktaş'ın gündemindeki Leandro Trossard için menajerinden açıklama!

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın listesinde yer alan Leandro Trossard hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Belçikalı yıldızın menajeri Dirk Hebel, siyah-beyazlı kulübün oyuncuyu kadrosuna katmak adına ciddi girişimlerde bulunduğunu doğruladı.

"BEŞİKTAŞ ELİNDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTI"

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Sky DE'ye konuşan Hebel, "Beşiktaş'ın Leandro Trossard'ı transfer etmek için elinden gelen her şeyi yaptığını doğrulayabilirim. Ancak henüz herhangi bir karar verilmiş değil." ifadelerini kullandı.

"SON KARAR TROSSARD'IN"

Tecrübeli futbolcunun geleceğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Hebel, "Leandro'nun önünde tüm teklifler masada ve kararını kısa süre içinde verecek. Kendisi dünya çapında bir oyuncu ve Arsenal'da kalma ihtimali de dahil olmak üzere önünde birçok seçenek bulunuyor." dedi.

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PERFORMANSI

Geride kalan 2025/26 sezonunda Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 50 karşılaşmaya çıkan deneyimli kanat oyuncusu, 8 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.