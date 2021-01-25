MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBeşiktaş'ın gündemindeki Bilal Ceylan'dan flaş açıklama! "Görüşmeler devam ediyor..."
GeriFutbol Beşiktaş'ın gündemindeki Bilal Ceylan'dan flaş açıklama! "Görüşmeler devam ediyor..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 25.01.2021 - 13:43 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ın gündemindeki Bilal Ceylan'dan flaş açıklama! "Görüşmeler devam ediyor..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beşiktaş'ın gündemindeki Bilal Ceylan'dan flaş açıklama! "Görüşmeler devam ediyor..."
Abone Olgoogle-news

TFF 1’inci Lig’de Eskişehirspor forması giyen ve transferde ismi Beşiktaş ile anılan Bilal Ceylan, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar...

"MİLLİ TAKIMA GELDİĞİM İÇİN MUTLUYUM"

Ümit Milli Takım kampına davet edildiği için mutlu olduğunu söyleyen Ceylan, "Milli takıma geldiğim için çok mutluyum. Güzel bir kamp süreci başladı inşallah sakatlıksız biter. Hocalarıma beni çağırdıkları için çok teşekkür ediyorum iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz" açıklamasında bulundu.

"BEŞİKTAŞ ÇOK İYİ GİDİYOR, İNŞALLAH ŞAMPİYON OLURLAR"

İsmi Beşiktaş ile anılan ve transferi açıklanması beklenen 17 yaşındaki sağ bek, "Kulüpler transfer için görüşüyor. Hayırlısı olsun, ben kararı bekliyorum. Beşiktaş çok iyi gidiyor ve iyi bir çıkış yakaladılar. İnşallah sezonu şampiyon bitirirler. Onlar için en iyisini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaşta Ljajic ve Gökhan Töre’den beklenti büyük Yeni transfer gibi...
Beşiktaş'ta Ljajic ve Gökhan Töre’den beklenti büyük! Yeni transfer gibi...

"ESKİŞEHİRSPOR ÇOK BÜYÜK BİR CAMİA"

Eskişehirspor alt yapısında yetiştiğini ve şehrini çok sevdiğini söyleyen Ceylan, "Eskişehirspor çok büyük bir camia. Orada doğdum, büyüdüm ve alt yapısından yetiştim. Orayı çok seviyorum. Maddi sıkıntılar var ve çok genç bir karo. Herkes elinden geleni veriyor" diye konuştu.

"HEDEFİM A MİLLİ TAKIM"

Ümit Milli Takım kampında olduğu için mutluluğunu dile getiren Ceylan, "Burada öncelikle kadroda yer alarak, forma giymek istiyorum. Sonrasında hedefim A Milli Takım forması giymek" dedi.

 

Beşiktaşın gündemindeki Bilal Ceylandan flaş açıklama Görüşmeler devam ediyor...

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle